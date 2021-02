Le marché monétaire a maintenu son équilibre durant la période allant du 12 au 18 février 2021, grâce notamment à l’intervention de Bank Al-Maghrib (BAM) et au dynamisme des placements des excédents de trésorerie du Trésor, indique Attijari Global Research (AGR).

L’encours moyen des injections à blanc et avec prise en pension du Trésor a accéléré sa progression grâce à la situation confortable des finances publiques de l’Etat et ce, en marge de la dernière sortie du Trésor à l’international, précise AGR dans sa note hebdomadaire « Weekly Hebdo Taux – Fixed Income ».

Cet encours s’est établi ainsi à 38,3 milliards de dirhams (MMDH) contre 34,6 MMDH une semaine auparavant, ajoute ladite note, faisant observer que les taux interbancaires ont évolué en ligne avec le taux directeur à 1,50%, et les taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average) ont oscillé autour des 1,41%, en repli de 1 point de base sur la semaine.

Du côté des appels d’Offre de BAM, l’institut d’émission continue de satisfaire 100% de la Demande bancaire. Les injections hebdomadaires à travers les avances à 7 jours ont augmenté à 28 MMDH contre 24,6 MMDH la semaine dernière. La Banque centrale est intervenue dans le circuit monétaire à hauteur de 44,2 MMDH via les pensions livrées, les prêts garantis et les swap de change.

Marché obligataire: un « faible » taux de réalisation des besoins annoncés en février

Le Trésor a souscrit 7,1 milliards de dirhams (MMDH) sur le marché obligataire de la dette publique, pour des besoins annoncés de 10,3 MMDH, soit un « faible » taux de réalisation de 69% durant le mois de février 2021, indique par ailleurs AGR.

Durant la dernière séance d’adjudication du mois de février, le Trésor a souscrit 1 MMDH sur le marché obligataire et la demande s’est établie à un niveau modéré de 4,5 MMDH, précise AGR.

Ainsi et tenant compte du recours très faible du Trésor au marché intérieur, « les exigences de rentabilité des investisseurs poursuivent leur baisse », fait observer AGR. Dans ce sens, les taux de rendement des maturités 13 semaines et 2 ans se sont inscrits à des plus bas historiques, soit 1,35% et 1,66% respectivement, affichant ainsi un recul de 2 points de base et 1 PBS respectivement. La confrontation actuelle d’une offre modérée et une demande importante en bons de trésor devrait, selon les prévisions d’AGR, maintenir la tendance baissière des taux primaires pendant le mois prochain.

LNT avec CdP

