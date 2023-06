Selon M. Anouar Radi, PDG du Groupe Enosis, les Marocains consomment annuellement près de 3 MMDH en produits hygiènes et environ 3 MMDH pour tout ce qui concerne les produits cosmétiques.

Enosis Group, un spécialiste des produits d’hygiène, détient une part de marché de 30%, soit un chiffre d’affaires mensuel de près de 100 MDH. Ce groupe, qui a vu le jour en 2009 et qui vient de voir deux de ses marques, MIO et ZEN, recevoir le label “Made in Morocco” attribué par l’Association Professionnelle des Marques Marocaines, réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 1.2 MMDH.

Pour M. Radi, ces résultats sont probants et prometteurs pour s’investir dans les produits cosmétiques, sachant qu’une bonne partie de ces produits sont importés de l’extérieur : « Nous comptons lancer un projet d’investissement avant la fin d’année en cours dédié dans la fabrication locale des produits cosmétiques et réduire de cette manière la facture d’importation à ce niveau », explique-t-il, avant d’ajouter que de cette manière le Groupe consolide son process du ‘‘ Made In Morocco’’.

M. Radi a indiqué aussi que le Groupe exporte actuellement ses produits d’hygiène au Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Mali : « Nous comptons nous installer au Sénégal, Cote d’Ivoire, Togo, Congo et les investissements engloberont à la fois la production de produits de nettoyage et de cosmétiques ».

En ce qui concerne le label, M. Radi a déclaré que ce label traduit la perception des consommateurs marocains à l’égard des marques du groupe Enosis, en reconnaissant son profond attachement à ses origines marocaines, ainsi que la qualité significativement supérieure de ses produits : « Ce nouveau label conforte Enosis dans le choix de placer l’innovation au cœur de sa stratégie. Si elle assure la compétitivité et la pérennité du groupe, l’innovation permet également aux marques d’Enosis de répondre aux besoins d’hygiène des consommateurs marocains ».

En tant que groupe marocain principalement orienté vers la supériorité, le groupe, dit-il, se réjouit de sa capacité à offrir aux consommateurs des produits qualitatifs innovants, fabriqués au Maroc par des Marocains à des prix compétitifs.

Pour M. Radi, il est quand même important de souligner que les consommateurs marocains sont prêts à consommer local, à condition que le produit offre un rapport qualité/prix supérieur. Telle est la mission que se donne le groupe ENOSIS pour les prochaines années à travers ses marques phares…

H.Z

