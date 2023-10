La 14ème édition très attendue du Marathon International de Casablanca se profile à l’horizon. Prévue pour illuminer les rues de la métropole le dimanche 29 octobre 2023, cet événement emblématique a pour objectif de mettre en avant les atouts de la ville dans un contexte sportif et citoyen.

Il s’agit d’une initiative conjointe de la commune de Casablanca et de partenaires majeurs, dont la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, le Conseil Préfectoral de Casablanca, la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme via la ligue d’Athlétisme de Casablanca et Casablanca Events & Animation. Cette journée promet d’être une célébration sportive et citoyenne.

La date a été soigneusement choisie pour assurer les meilleures performances des coureurs, compte tenu des conditions climatiques favorables d’octobre. Le Marathon International de Casablanca comprend diverses épreuves ouvertes à tous : le Marathon, le Semi-marathon, le 10 Km et la Kids Run. Les parcours, certifiés par un expert de l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF), débuteront et se termineront au Complexe Sportif Al Amal.

Le Marathon, le Semi-marathon et le 10 Km sont ouverts à tous, qu’ils soient licenciés ou non, âgés de 17 ans et plus. La Kids Run offre aux jeunes de 6 à 14 ans l’opportunité de montrer leurs talents et compétences dans le quartier des sports de la ville, sous le regard bienveillant de leurs parents.

Le Marathon propose un parcours de 42 km qui permet de découvrir Casablanca à travers des sites tels que Casa Finance City, le Morocco Mall, les rives de Sidi Abderahmane et Ain Sebâa. Le Semi-marathon suit le même tracé que le Marathon, ouvert aux professionnels et aux amateurs. Le 10 Km, une distance urbaine courte, attire les compétiteurs chevronnés et les débutants.

Quand à la « Kids Run », elle offre aux jeunes de 6 à 14 ans l’opportunité de s’amuser et de démontrer leurs compétences sur un nouveau circuit situé dans le quartier des sports de la ville.

Il est à noter qu’une collaboration a été établie entre Casablanca Events & Animation et l’Académie Régionale de l’Éducation et de Formation de Casablanca Settat pour encourager la participation d’élèves de la région de Casablanca-Settat à la Kids Run, prévue la veille du Marathon International de Casablanca, mobilisant plus de 500 enfants.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis août sur le site Casawe.ma jusqu’au jeudi 26 octobre. Les participants inscrits en ligne avant le 15 octobre pourront récupérer leurs dossards nominatifs et kits participants à partir du 20 octobre au village de l’événement situé au sein du complexe sportif Al Amal.

