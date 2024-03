Le Lycée Français International Louis-Massignon annonce le lancement du Bachibac, une nouvelle filière plurilingue et internationale. Cet établissement est le premier sur le continent et le deuxième dans le réseau des établissements français à l’étranger à proposer ce programme. Le Bachibac est destiné aux élèves de niveau A2/B1 du CECRL en fin de troisième, souhaitant poursuivre leurs études dans le monde hispanophone.

Ce programme offre une double diplomation en trois ans, intégrant le baccalauréat français et le bachillerato espagnol, fournissant ainsi une expérience d’apprentissage orientée vers l’international, la culture et le plurilinguisme. Les élèves auront l’opportunité d’approfondir leurs connaissances en langue, littérature, histoire et géographie espagnoles, tout en renforçant leurs compétences en français.

Le programme implique un volume horaire accru pour les cours de langue et littérature espagnoles, ainsi que pour l’histoire et la géographie, enseignées en espagnol. Ce cursus vise à développer une compréhension riche de la culture hispanophone, tout en assurant une formation académique solide. Le Bachibac est conçu pour soutenir l’internationalisation de l’éducation, promouvoir la diversité culturelle et préparer les élèves à évoluer dans un contexte globalisé. Les inscriptions pour le Bachibac sont actuellement ouvertes.

LNT