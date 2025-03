A l’occasion du mois sacré de Ramadan de cette année, le Kenzi Hotels Group vient de dévoiler ses offres spéciales disponibles sur son site officiel. Ambiance conviviale, expérience gastronomique ou vue spectaculaire, les hôtels Kezni a prévu pour ses hôtes des moments inoubliables pour ce mois sacré, promet un communiqué du groupe.

A Tanger, le Kenzi Solazur invite ses hôtes à célébrer le Ramadan dans un cadre raffiné face à la mer. Au menu, des offres pour les personnes séjournant avec F’tour et S’hour en single et en double. L’offre inclut un surclassèrent en vue mer, un départ tardif et la gratuité pour un enfant de moins de 12 ans.

A Casablanca, le groupe a prévu des F’tours généreux et variés dans une ambiance de pure tradition ramadanesque marocaine. Une occasion également pour découvrir les saveurs concoctées par les chefs des hôtels Kenzi et vivre un moment agréable en famille ou entre amis.

En effet, les hôtels du Groupe Kenzi proposent tout au long de ce mois sacré une offre complète de F’tours avec des menus conçus pour une expérience culinaire mémorable, dit-on auprès du groupe. Les chefs des Kenzis de Sidi Maarouf, Tower ou encore Basama, livrent une cuisine riche en saveurs et à la croisée d’univers et d’inspirations aussi raffinés que authentiques. Pour ce mois de Ramadan, ils proposent des menus et des Chhiwates variés de façon à ce que tous les convives puissent trouver leur bonheur. Au 27ème étage du Kenzi Tower Hotel, le Skies 27 propose un moment de plaisir en dégustant un buffet raffiné, tout en admirant une vue spectaculaire sur Casablanca. Le buffet gourmand mêle la tradition marocaine à une cuisine du monde, avec un show cooking en direct, un service personnalisé à table et des animations live pour agrémenter la soirée.

A Marrakech, le Kenzi Rose Garden ou encore le Menara Palace, invite à vivre un Ramadan de célébrations et de bien-être, alliant tradition et modernité, tout en offrant un séjour alliant confort, bien-être et plaisirs gastronomiques dans un cadre raffiné…

HZ

