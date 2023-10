L’athlète kényan Limo Kiprop a remporté, dimanche, le 14è Marathon International de Casablanca, après avoir signé un chrono de 2:13:29.

La deuxième place est revenue au Marocain Mohamed Talhaoui (2:13:35), tandis que son compatriote Mountacer Zaghou (2:17:04) est arrivé troisième.

Chez les dames, la Kényane Mukami Waithira est arrivée à la première place, avec un chrono de 2:29:46. Elle a devancé sa compatriote Paskalia Chipkorir (2:31:51) et l’Éthiopienne Gode Chala Jijo (2:37:39).

Dans le Semi-Marathon et la course de 10 km, les podiums masculin et féminin ont été 100% marocains.

Pour ce qui est du podium du Semi-Marathon hommes, il est composé de Abdelkarim Benzahra (1:02:52), Brahim Khalyfah (1:02:58) et Fathi Abdenasir (1:03:44), tandis que chez les dames, Fatima-Zhahra Ouhrisse (1:15:53), Fatiha Benchatki (1:16:19) et Aziza Alaoui Selsouli (1:16:53) ont occupé les trois premières places.

S’agissant de la course de 10 km (hommes), elle a été remportée par Jamal Hitrane (28:00), qui a devancé Hicham Wassmi (28:01) et Elayadi Zaroual (28:02). Chez les femmes, Wafa Zaroual (33:07) est arrivée à la première place devant Soukaina Bouadoud (34:23) et Soumia Sanad (34:31).

Les organisateurs du Marathon International de Casablanca ont réussi le pari d’une participation record à la 14è édition, estimant le nombre de participants à près de 10.500, issus de 38 pays.

Le Marathon International de Casablanca est le fruit d’un partenariat entre la commune de Casablanca et un ensemble de partenaires majeurs, dont la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, le Conseil Préfectoral de Casablanca, la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme à travers la ligue d’Athlétisme de Casablanca et la société de développement local, Casablanca Events & Animation.

LNT avec MAP

