Le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa vient de rejoindre le cercle privilégié des meilleurs employeurs au Maroc, en obtenant le prestigieux label « Great Place to Work » pour l’année 2023.

Cette distinction est accordée aux entreprises qui s’engagent à offrir un environnement de travail exceptionnel à leurs collaboratrices et collaborateurs, mettant en avant une qualité de vie professionnelle exemplaire, a indiqué un communiqué de l’établissement. « Cette récompense est le reflet de notre engagement à offrir des opportunités de croissance professionnelle, une culture inclusive et un soutien continu à l’ensemble de nos collaboratrice.eur.s », a souligné le Directeur général du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, Dominique Dmytryszyn, cité dans le communiqué, ajoutant: « ces derniers ont toujours constitué notre atout le plus précieux et cette reconnaissance est une preuve tangible de notre engagement envers leur bien-être et leur épanouissement professionnel ».

En effet, le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa a toujours manifesté un fort engagement envers le développement professionnel de ses collaboratrices et collaborateurs en leur offrant des opportunités de formation continue, de mentorat et de coaching, a fait savoir la même source.

Parmi ces opportunités figure le Hilton University, une plateforme d’apprentissage qui propose une gamme variée de cours et de programmes de formations permettant aux collaboratrices et collaborateurs d’acquérir de nouvelles compétences et de progresser dans leur parcours professionnel.

Par ailleurs, cet engagement s’étend au-delà des collaboratrices et collaborateurs du Hilton. Des programmes de formation et de développement, tels que Elevator, Finesse, Management Development Program…, sont également proposés à la communauté externe, en particulier aux étudiants intéressés par une intégration future au sein du groupe.

Le Hilton Tangier Al Houara encourage également le mentorat et le coaching entre les collaborateurs, visant à favoriser leur développement professionnel.

Les plus expérimentés ayant pour mission de guider leurs collègues moins expérimentés, les aidant ainsi à réussir dans leurs fonctions. Ces initiatives incluent des programmes comme Mentoring Program, Coaching en call, etc.

Toujours dans le cadre de sa stratégie visant à soutenir l’évolution professionnelle de ses équipes, le groupe Hilton favorise également leur mobilité internationale en leur offrant des opportunités d’exercer leurs fonctions dans divers établissements hôteliers à l’échelle mondiale.

Cette initiative vise notamment à permettre aux employés d’acquérir une expérience professionnelle variée et enrichissante, renforçant ainsi leurs compétences et expertise. Cette ouverture à l’international est un pilier fondamental de l’engagement du groupe en faveur du développement professionnel de son équipe.

Engagé également en faveur du bien-être et du développement personnel de ses collaborateurs, le groupe Hilton met à leur disposition divers programmes axés sur la santé.

Ces initiatives visent notamment à soutenir les employés dans le maintien d’un mode de vie sain et équilibré, a fait savoir le communiqué, relevant que cela inclut l’accès gratuit à l’application « Wellness Program App », qui propose des ressources variées pour la gestion du stress, la remise en forme, la nutrition et la santé mentale.

Pour le groupe, le bien-être individuel contribue à une équipe plus épanouie, productive et engagée, et il demeure résolu à offrir davantage de ressources pour soutenir le bien-être global de son équipe.

Il prévoit également de renforcer son investissement dans leur développement professionnel, en proposant des formations toujours plus adaptées et en leur offrant des perspectives d’évolution significatives.

Situé sur la pittoresque côte de Tanger, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa est conçu pour émerveiller les sens et créer des souvenirs durables. Que ce soit pour une escapade relaxante, une réunion d’affaires réussie ou un événement spécial, le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa offre toutes les commodités nécessaires pour un séjour mémorable.

LNT avec CdP

