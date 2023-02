Le 17 février dernier, c’est en pleine Medina de Marrakech, dans le célèbre restaurant le « Jardin du Lotus », que le Health and Beauty Center a célébré ses deux ans d’existence dans la ville ocre.

Influenceuses, et célébrités people, et entrepreneurs étaient présent à cet évènement placé sous le signe de la beauté. Une soirée couronnée de succès durant laquelle, les fondatrices Hana Tber , Fatine et Imane WADGHIRI ainsi que leur associé le Docteur Zakaria MANSOURI ont présenté une nouvelle technologie révolutionnaire disponible au Health and beauty center et qui n’est autre que le REYU.

C’est une vraie révolution naturelle, qui orientée vers l’activation de notre processus interne d’auto-guérison, que nous met à disposition le centre Health and Beauty Center . À l’aide de microcourants, le REYU restaure les fonctions de votre corps affectées par le vieillissement.

Le Health & Beauty Center présent depuis 2018 à Casablanca, et depuis 2021 à Marrakech continue à révolutionner et démocratiser la médecine esthétique au sein du Royaume.

Cdp

