Mercredi, le Groupe scolaire Jacques Chirac (GSJC), un établissement d’enseignement privé situé à Rabat, a célébré l’ouverture de son nouveau lycée. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités issues des milieux diplomatique, médiatique et éducatif.

Le nouvel espace, s’étendant sur 4.000 m² et portant ainsi la superficie totale du GSJC à 18.000 m², a été spécialement conçu pour accueillir 500 lycéens supplémentaires. Ce développement inclut également l’expansion des infrastructures sportives pour l’ensemble des élèves.

Le GSJC se distingue par son programme multilingue dès la maternelle, incluant l’apprentissage de l’arabe et de l’anglais. Le nouveau lycée offre une préparation approfondie au Baccalauréat français, enrichie d’options telles que le parcours pour le Baccalauréat français international arabe et la possibilité de suivre un double cursus avec le High School Diploma américain.

L’établissement adopte une approche pédagogique novatrice et sur mesure, intégrant des technologies modernes, telles que l’usage de l’ordinateur personnel dès la 6ème et des programmes spécialisés, soulignant ainsi son orientation vers l’avenir. L’école s’engage à fournir un enseignement adaptatif et inclusif, avec un suivi individualisé pour chaque élève.

La campagne d’admission pour ce nouveau lycée a débuté le 15 janvier 2024, poursuivant la progression amorcée depuis l’ouverture de l’école primaire. Avec cette extension, le GSJC atteindra sa capacité maximale, accueillant 1500 élèves répartis sur quatre cycles éducatifs, renforçant sa réputation d’institution éducative de premier plan.

Le programme du GSJC s’aligne sur les standards du ministère français de l’Éducation nationale, couvrant le parcours éducatif de la Petite section au baccalauréat.

En marge de l’inauguration, Claude Chirac, la fille cadette de l’ancien président français Jacques Chirac, a exprimé sa fierté d’assister à l’événement, mettant en lumière l’affection particulière de son père pour le Maroc. Elle a également souligné l’importance de l’éducation dans l’évolution de la société, citant une phrase de son père : « On ne s’élève dans la vie que par la connaissance et par l’éducation ».

Ali Guedira, Directeur général du groupe Hayan, société mère du GSJC, a également pris la parole pour partager les avancées du projet éducatif. Il a mis en avant l’orientation du groupe scolaire vers le multilinguisme, le digital et l’innovation, soulignant son développement progressif dans le paysage éducatif de la capitale.

Carole Soulagnes, la Cheffe d’établissement du GSJC, s’est réjouie des progrès réalisés par le groupe scolaire, remerciant toute l’équipe ayant contribué à ce projet. Elle a annoncé que les premiers diplômés du lycée obtiendraient leur baccalauréat en 2025.

En tant que partenaire de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) depuis 2019, le Groupe Scolaire Jacques Chirac se positionne comme une école citoyenne connectée et plurilingue, s’appuyant sur une pédagogie innovante et des valeurs humanistes, avec un corps enseignant composé de 75% d’enseignants internationaux et de 25% de Marocains.

LNT

Partagez cet article :