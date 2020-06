PARTAGER Le Groupe Holmarcom annonce la fusion d’Atlanta et Sanad

Dans la continuité de sa réorganisation stratégique et du développement de son Pôle Finance porté par Holmarcom Finance Company, le Groupe Holmarcom annonce dans un communiqué le rapprochement de ses deux compagnies d’assurances marocaines, Atlanta et Sanad.

Les compagnies ont tenu, aujourd’hui 1er juin 2020, leur conseil d’administration et ont arrêté les termes de leur projet de fusion. Celle-ci se fera par voie d’absorption de Sanad par Atlanta, Sanad étant filiale d’Atlanta à hauteur de 99,96%. La fusion sera réalisée sur la base d’une parité d’échange de 11 actions Atlanta pour 1 action Sanad.

A l’occasion de cette annonce, le Président Directeur Général du Groupe Holmarcom, Mohamed Hassan Bensalah a déclaré : « Je suis à la fois fier et ravi de vous faire cette annonce. Nos deux compagnies sont de tailles similaires, réalisent d’excellentes performances et affichent, depuis des années, des indicateurs au-dessus de la moyenne du marché. En les fusionnant, nous allons consolider davantage nos acquis pour créer une seule compagnie plus forte, plus moderne et plus accessible ».

Ce rapprochement constitue une décision stratégique pour le Groupe Holmarcom qui souhaite assoir sa position sur le secteur des assurances au Maroc, précise le communiqué, ajoutant qu’il va permettre la création de synergies à tous les niveaux, que ce soit d’un point de vue commercial, technique ou financier.

Le Groupe déclare viser l’excellence au service de ses clients et de ses partenaires : « capitaliser sur les forces, les expertises, les moyens et les ressources de nos deux compagnies nous permettra de proposer une qualité de service supérieure, des offres innovantes et adaptées et de disposer d’une présence large pour une meilleure proximité » a poursuivi Mohamed Hassan Bensalah.

Le nouvel ensemble, issu de la fusion, ambitionne de se positionner comme l’assureur marocain de référence, avec un chiffre d’affaires consolidé de près de 5 milliards de dirhams, réalisé en 2019, plus de 650 collaborateurs et un réseau exclusif de près de 400 points de vente.

La finalisation de cette fusion, qui est prévue pour fin septembre 2020, est assujettie aux approbations réglementaires usuelles, notamment l’obtention de l’agrément de la fusion et de l’accord portant sur le transfert de la totalité du patrimoine de Sanad à Atlanta par l’ACAPS, l’obtention du visa de l’AMMC sur le prospectus relatif à la fusion et l’approbation de la fusion par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires d’Atlanta et de Sanad.

Faisant partie du même Groupe et partageant les mêmes valeurs, les deux compagnies laisseront place à un assureur marocain solide, moderne, responsable et engagé, au service de ses millions d’assurés, conclut le communiqué.

LNT avec CdP