Le groupe Holged, acteur de renom dans le domaine de l’enseignement scolaire au Maghreb, poursuit sa stratégie de développement à l’international en annonçant son implantation aux Émirats arabes unis par le biais de l’École Française Internationale de Sharjah.

Cette initiative marque une étape importante dans le parcours de Holged, qui bénéficie déjà d’une solide expertise au Maroc et d’une première itttmplantation réussie en Tunisie. Fort de sa réputation et de son leadership dans ces pays, le groupe se lance désormais dans une nouvelle phase de son développement international en intégrant l’École Française Internationale de Sharjah, située à moins de 30 minutes de Dubaï.

L’accord conclu entre Holged et l’établissement de Sharjah permettra à cette dernière de profiter dès la prochaine rentrée scolaire, en 2023/2024, de l’expertise et des ressources du groupe pour renforcer et développer son modèle pédagogique ainsi que ses infrastructures, conformément aux normes internationales les plus exigeantes. Les élèves de l’école continueront ainsi à bénéficier d’un enseignement de haut niveau, dispensé par un corps enseignant composé des meilleures compétences du secteur.

S’exprimant à cette occasion, le PDG de Holged, Ahmed Benyahia, a déclaré : « Nous sommes fiers d’intégrer l’Ecole Française Internationale de Sharjah aux nombreux établissements du groupe Holged. Une structure située dans le bassin historique de la francophonie aux Emirats qui nous permet, à la fois, de prendre pied au Moyen-Orient et de conforter notre proposition de valeur au service de parcours d’apprentissage innovants et tournés vers l’international».

Fondé en 1986, Holged est un groupe qui regroupe des établissements d’enseignement de premier plan, allant de la maternelle à la terminale. Avec plus de 17 000 élèves affiliés à six marques éducatives : les écoles Yassamine, Jouri, Al Jabr et Al Massalik au Maroc, ISC en Tunisie et l’École Française Internationale de Sharjah aux Émirats arabes unis, le groupe compte actuellement 18 campus. Au fil des années, Holged s’est imposé comme l’un des principaux groupes d’enseignement privé au Maroc et en Tunisie, grâce à une croissance organique soutenue et à des acquisitions réussies dans les deux pays.

Cette nouvelle implantation aux Émirats arabes unis renforce la position de Holged en tant qu’acteur majeur de l’éducation, tant sur le plan régional qu’international.

