Edvantis Higher Education Group annonce la signature de partenariats stratégiques avec cinq entreprises, marquant ainsi une étape significative dans le renforcement de son impact territorial.

Le groupe, composé de quatre écoles majeures, ISGA Ingénieur.e.s, ISGA Management, ARTCOM’SUP Design, et COM’SUP Casablanca, vient de conclure des accords avec ALEPH, COM&TALK Agency, SIMAJ Emeakom, AD Associées et L’Atelier Digital. Ces partenariats s’inscrivent dans la continuité de plus d’une centaine d’accords établis au cours des deux dernières années avec diverses entreprises et institutions.

Ces collaborations couvriront divers aspects, notamment des programmes de stages, des projets de recherche conjoints, des interventions d’experts industriels dans les programmes académiques et des opportunités de mentorat pour les étudiants. Dr. Tawhid Chtioui, Président du Groupe Edvantis, souligne l’importance de ces partenariats dans la préparation des étudiants à une transition réussie vers le monde professionnel.

Les représentants des entreprises partenaires ont exprimé leur enthousiasme quant à cette collaboration, soulignant leur engagement à travailler étroitement avec les écoles du Groupe Edvantis. Ils aspirent ainsi à contribuer à la formation de cadres prêts à relever les défis de l’économie future.

Avec plus de 40 ans d’histoire, 2 000 étudiants répartis sur 6 campus et 18 000 diplômés, Edvantis Higher Education Group s’inscrit comme l’un des pionniers de l’enseignement supérieur privé au Maroc.

