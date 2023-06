« Nous sommes ravis de la poursuite de notre action au service de la mission et de la nouvelle stratégie du groupe. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans notre engagement envers l’excellence académique et la diversification de notre offre éducative. En unissant nos forces avec cette institution de référence au Maroc, nous sommes résolus à repenser les limites de l’enseignement supérieur en matière de communication et de publicité pour accompagner les nouveaux besoins des entreprises et l’évolution technologique marquée par l’émergence de l’intelligence artificielle (ChatGPT et d’autres modèles d’IA génératives). », déclare Dr. Tawhid CHTIOUI, Président d’EDVANTIS Higher Education Group.

COM’SUP, 1ère école de Communication et de Publicité au Maroc, rejoint les écoles ISGA et ARTCOM’SUP

Sous l’impulsion de son fondateur, Azzedine LAZRAK, COM’SUP, école supérieure de communication et de publicité, compte près de 1000 diplômés et 150 étudiants sur son campus de Casablanca. Créée en 1995, l’école fut pionnière et avant-gardiste dans son domaine et a su s’imposer comme la référence auprès des agences de communication et des grandes entreprises au Maroc pour le recrutement de communicants créatifs et connectés.

« Après 28 ans à la tête de COM’SUP, école pionnière dans son domaine au Maroc, je suis fier de lui permettre de se renforcer par une nouvelle vision et par de grands projets en phase avec les évolutions que connait le secteur de l’enseignement supérieur. Je tiens à remercier toutes les équipes de l’école qui m’ont accompagné tout au long de ces années et suis ravi de permettre à l’école de poursuivre son développement au sein d’un groupe visionnaire et responsable. », déclare Azzedine LAZRAK, Fondateur de COM’SUP.

« Je suis ravi d’accueillir les équipes, les étudiants et les diplômés de COM’SUP dans le Groupe. Ils font l’école et participent à son essor. Nul doute qu’ils seront accueillis chaleureusement par les différentes communautés du Groupe. », ajoute Tawhid CHTIOUI, Président du Groupe EDVANTIS.

Cette opération de transmission, en construction depuis plusieurs mois avec l’assistance de la banque d’affaire Baker Tilly Burj Finance, prend la forme d’une fusion-acquisition et d’un engagement d’apport significatif en investissement, pour accompagner le plan de développement du nouveau groupe.

« Avec cette acquisition, nous renforcerons notre impact et enrichirons notre savoir-faire. Nous allons également mettre en œuvre d’importantes synergies notamment en matière de développement, de pédagogie, de recherche et innovation et de gestion de nos opérations. », précise Tawhid CHTIOUI.

Un nouveau Campus au cœur du quartier d’affaires Sidi Maarouf

Le Groupe EDVANTIS annonce également la mise en place d’un tout nouveau campus innovant pour accueillir l’école COM’SUP au cœur du quartier d’affaire Sidi Maarouf. Ce campus, qui sera prêt à la prochaine rentrée, sera conçu pour stimuler la créativité, favoriser la collaboration et offrir un environnement propice à l’apprentissage pratique. Il sera doté de laboratoires de médias numériques, de studios d’enregistrement, de salles de montage vidéo et bien plus encore. Ces équipements de pointe permettront à nos étudiants d’explorer les dernières technologies et de se familiariser avec les outils utilisés dans l’industrie de la communication.