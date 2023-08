Le Groupe Bank Of Africa (BOA) a célébré, vendredi soir à Agadir, le retour au Maroc de ses clients parmi les Marocains résidant à l’étranger (MRE) à travers l’organisation d’une soirée musicale haute en couleur.

Ce concert a été animé par la star Saida Charaf qui a interprété, avec brio, ses meilleurs tubes des chansons emblématiques du répertoire musical marocain dans une ambiance conviviale et festive.

Les clients MRE de BOA ont ainsi été transportés aux rythmes et mélodies de la musique marocaine et la diversité de ses rythmes, moderne, populaire, amazigh et Hassani.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur central communication et relations institutionnelles au Groupe Banque Of Africa, Mounir Jazouli a indiqué que durant chaque été, la BOA renouvèle les rencontres avec ses clients MRE à travers une série de soirées et d’événements organisés déjà depuis des années dans plusieurs villes du Royaume du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.

Selon M.Jazouli, l’objectif des ces initiatives est de partager des moments de joie inoubliables avec les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger durant leur séjour dans le Royaume.

Et d’ajouter que le Groupe BOA organise également d’autres évènements et rencontres au Maroc et à l’étranger au profit de ses clients MRE axées notamment sur les questions liées à la simplification des procédures d’investissement dans les différentes régions du Royaume.

Pour sa part, Jalila Hirech, une marocaine résidante en Allemagne et cliente de la BOA a fait part de son immense joie d’assister à cette soirée musicale, soulignant que ce genre d’initiatives témoigne de l’intérêt accordé par la BOA aux MRE, là leurs aspirations et à leurs attentes.

De son côté, l’artiste Saida Charaf s’est dite heureuse de prendre part pour la troisième fois consécutive à cette tournée artistique organisée par le groupe de la BOA, notant que cette initiative représente un moment convivial pour renforcer les liens unissant les Marocains vivant au Maroc et ceux résidant à l’étranger.

Entamée à Marrakech, en passant par Tanger et Nador, puis Agadir, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de cet établissement financier visant à renforcer les liens avec les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger et à les accompagner dans leur pays d’origine.

LNT avec MAP

Partagez cet article :