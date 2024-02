Le magazine Global Finance a décerné au groupe BCP, pour la 3ème année consécutive, le trophée de la Meilleure Banque Marocaine dans le domaine du Trade Finance lors de la cérémonie des « Global Finance Awards », organisée à Frankfort en marge du BAFT Bank to Bank Forum 2024, annonce un communiqué du groupe.

Et d’ajouter que ce trophée est une nouvelle reconnaissance internationale de la position de leader du groupe BCP en matière de financement du commerce extérieur. Il confirme également l’expertise et la richesse de l’offre du Groupe, et sa capacité à apporter une véritable valeur ajoutée à ses clients dans le domaine du Trade Finance, déclare-t-on auprès du groupe bancaire. Chaque année, Global Finance distingue, dans plus de 100 pays, les meilleures institutions financières dans le domaine du Trade Finance. Ces trophées sont devenus une norme d’excellence pour la communauté financière mondiale.

LNT avec CdP

