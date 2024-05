Le groupe BCP organise une nouvelle édition de son cycle de salons régionaux AYAM IMMO, dédié à l’immobilier de standing. Cet événement rassemble l’ensemble de l’écosystème immobilier de chaque région, incluant promoteurs, agences immobilières, notaires, architectes, enseignes d’ameublement, experts en financement bancaire et en assurance, pour offrir aux clients un parcours complet et personnalisé.

Le concept AYAM IMMO reflète les efforts du groupe BCP pour stimuler le secteur immobilier dans les régions en créant une plateforme qui met en relation les futurs acquéreurs avec des professionnels capables de leur offrir un accompagnement optimal. Ce salon vise à faciliter le processus d’achat immobilier, de la recherche et l’acquisition d’un bien jusqu’à son financement, grâce à la présence de toutes les parties prenantes sur place.

Organisé durant les weekends des mois de mai et juin 2024, ce cycle de salons permet aux visiteurs intéressés par l’achat immobilier d’obtenir un accord de principe sur place pour leur financement. Des animateurs experts, représentant la Banque et ses différents partenaires, sont mobilisés pour offrir un accompagnement personnalisé et informer sur les offres promotionnelles exclusives mises en place par la Banque Populaire à cette occasion.

À travers ce concept innovant, le groupe BCP continue de valoriser ses principes de proximité et de citoyenneté, en se rapprochant de ses clients dans les régions pour leur offrir le meilleur soutien dans la réalisation de leurs projets de vie.

La rencontre de Marrakech, qui s’est tenue les 8 et 9 mars derniers, a marqué le début d’un roadshow qui parcourra plusieurs régions du Royaume, notamment Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir.

