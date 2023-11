Le Groupe Bank Of Africa (BOA) a récemment publié la version digitale de son rapport annuel intégré 2022, conforme au référentiel international d’information intégrée de l’IIRC (Conseil International de Reporting Intégré). Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la démarche de responsabilité sociétale et environnementale du Groupe, soulignant son engagement continu envers l’innovation constante dans les domaines de la responsabilité sociale et de la finance à impact durable et inclusive.

Cité dans le rapport, M. Othman Benjelloun, PDG du Groupe BOA, déclare : « Groupe responsable et engagé, acteur de

référence du secteur bancaire africain, BANK OF AFRICA-BMCE Group continue d’illustrer, en 2022, la pertinence de son modèle économique et la vitalité de sa dynamique de croissance. C’est ainsi que le Produit Net Bancaire consolidé de l’exercice 2022 s’est établi à 15,6 Milliards de Dirhams, en progression de +7%, le Résultat Net Part du Groupe s’élevant à 2,3 Milliards de Dirhams contre 2 Milliards de dirhams en 2021. Cette dynamique reflète l’attachement du Groupe BANK OF AFRICA à la satisfaction de ses clientèles diversifiées à travers, notamment, l’accélération de la transformation digitale de l’ensemble des métiers de la Banque, qui représente une source de productivité, de qualité de service et composante essentielle de l’inclusion bancaire et sociale.

En 2022, BANK OF AFRICA a confirmé son positionnement fort en faveur de la Finance à Impact ainsi que ses engagements de Responsabilité Sociale d’Entreprise au Maroc et en Afrique. Pionnier reconnu dans ce domaine depuis plus de 25 ans, le Groupe a développé de nouvelles offres et solutions à impact positif pour accompagner la transition verte des entreprises au Maroc et à l’échelle du continent, contribuant à relever les défis de la décarbonation, de l’atténuation des effets du changement climatique et de la gestion maîtrisée des risques de la transition. Par ailleurs, l’engagement du Groupe et de sa Fondation BMCE Bank ont été, cette année encore, salués dans les classements internationaux les plus exigeants. Les initiatives et les actions de BANK OF AFRICA-BMCE Group, axées sur le développement durable et présentées dans ce Rapport, reflètent son aspiration à générer, de par ses activités multidimensionnelles, la création de la valeur durable au bénéfice de l’ensemble de ses parties prenantes et, ultimement,

en faveur du développement économique et social du Maroc et du Continent Africain ».

Cette version digitale inédite du rapport annuel intègre une capsule spéciale mettant en avant les faits marquants de l’année 2022, ainsi que les performances financières et extra-financières du Groupe. Elle démontre également une maturité accrue en abordant de manière approfondie les enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

La plateforme digitale mise en place offre aux parties prenantes la possibilité de télécharger le rapport annuel intégré et le rapport développement durable 2022 dans les versions française et anglaise. De plus, elle met à disposition un rapport abrégé disponible en 6 langues.

