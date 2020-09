PARTAGER Le Groupe AWB fait preuve de résilience face à la crise

Dans un contexte de crise sanitaire et économique d’ampleur inédite, le deuxième trimestre 2020 a été caractérisé « par une mobilisation exceptionnelle des équipes d’Attijariwafa bank, engagées en première ligne pour servir les clients, les soutenir et les accompagner dans la gestion des impacts de cette crise », annonce un communiqué du groupe. Au Maroc, le dispositif de soutien des clients mis en place par Attijariwafa bank, dans le sillage des mesures déployées par le gouvernement et Bank Al-Maghrib, a permis d’accompagner plus de 19.500 entreprises, majoritairement des TPME, à travers la distribution de 25 milliards de dirhams de crédits additionnels depuis le début de la crise, précise le texte.

Au titre du deuxième trimestre 2020, les crédits et l’épargne collectée s’établissent respectivement à 330,2 milliards de dirhams (+4,0%) et 490,1 milliards de dirhams (+5,9%) sur base consolidée. Pour sa part, le produit net bancaire s’élève à 6,3 milliards de dirhams contre 5,8 milliards de dirhams au deuxième trimestre 2019. L’évolution du PNB est impactée négativement par le ralentissement général de l’activité résultant de la crise dans les différents pays de présence et positivement par certains éléments non récurrents plus particulièrement le bon comportement des activités de marché suite à la baisse des taux obligataires au Maroc. Le résultat net part du groupe est, quant à lui, attendu en baisse importante au titre du premier semestre et de l’exercice complet 2020, en lien avec la détérioration significative du risque de crédit engendrée par la crise Covid-19 et le provisionnement anticipatif et prudent associé, conjugués à la contribution exceptionnelle au fonds spécial Covid-19.

LNT avec CdP