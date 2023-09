Le groupe Avis-Locafinance, suite au drame, a présenté « ses plus sincères condoléances aux familles des victimes », précisant que « nous sommes pleinement engagés à apporter notre soutien et notre solidarité aux victimes ainsi qu’à leurs proches en cette période critique ».

Le groupe a déjà pris plusieurs initiatives, notamment en envoyant trois véhicules transportant des produits de première nécessité (médicaments/nourriture/tentes pour dormir) vers Marrakech. « Nous continuerons notre démarche tant que cela sera nécessaire », a déclaré Eddy-Richard Toledano, président du groupe, ajoutant que « de nombreuses forces vives du pays œuvrent et nous prenons également notre part de responsabilité afin d’aider les plus démunis ».

M. Toledano précise que l’ensemble des collaborateurs du groupe Avis-Locafinance ont pu en un temps record organiser une deuxième convoi de dix véhicules au profit du croissant rouge de Marrakech, et que « nos équipes ont travaillé avec beaucoup d’énergie et de passion afin de donner à nos frères et sœurs un peu de réconfort ».

« Le Royaume du Maroc montre encore une fois son immense résilience dans l adversité », conclut M. Toledano, remerciant ses équipes pour leurs efforts.

LNT avec CdP

Partagez cet article :