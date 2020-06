par AL |







Le groupe Attijariwafa bank lance son premier Hackathon en ligne

Attijariwafa bank renforce sa collaboration avec ses partenaires académiques, à travers le lancement de son premier Hackathon en ligne destiné aux étudiants.

« Cet événement a pour objectif de créer une forte dynamique de créativité en permettant aux talents de vivre une expérience passionnante tournée vers le partage d’expérience, l’innovation et le dépassement de soi » explique le groupe. Et d’ajouter « Le Hackathon en ligne vient confirmer la volonté du Groupe de faire du digital un réel levier de performance, d’agilité et d’efficacité ».

Le Hackathon en ligne organisé par Attijariwafa bank mobilisera dès le 12 juin 2020, 63 jeunes passionnés issus de 5 écoles à savoir l’ ENSIAS (Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes), l’AIAC (Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile), l’EMSI (École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur), l’Université Mundiapolis et HEM ( Hautes Études de Management). Ainsi et pendant 60 heures, les étudiants travailleront en équipe afin de formuler des propositions créatives et innovantes à la thématique proposée à savoir «La Digitalisation des Processus».

Des équipes constituées d’experts en provenance du groupe Attijariwafa bank et de partenaires académiques accompagneront les étudiants pendant toute la durée du Hackathon afin de les orienter et fiabiliser les différentes phases de réflexion, affirme le groupe. Un jury a également été désigné afin d’évaluer les réalisations des équipes et statuer sur leur pertinence.