Le Groupe Al Omrane lance un chatbot multiplateformes

Le Groupe Al Omrane a lancé son Chatbot multi-langues et multiplateformes, un assistant virtuel permettant l’accès instantané et permanent à l’information en français, en arabe classique et en darija.

« 1er Chatbot multi-langues et multiplateformes au Maroc », cette solution est accessible 24h/7j via le site web du holding et les plateformes WhatsApp et Facebook, affirme un communiqué d’Al Omrane.

Cet assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle permettra aux citoyens d’avoir un accès instantané et permanent à l’information 24h/24 et 7j/7, s’ajoutant ainsi aux différents canaux de communication mis en place, a souligné le communiqué.

Cette nouvelle solution vient appuyer le Centre de relation clientèle à travers trois plateformes : site web (alomrane.gov.ma), Facebook (Al Omrane BOT) et WhatsApp (05 22 49 41 15 – sans surcoût), relève la même source, notant qu’elle répondra à toutes les questions des citoyens en français, en arabe classique et en darija.

« S’inscrivant dans l’élan d’engagement national insufflé par SM le Roi Mohammed VI et visant à préserver la santé des citoyens, le Groupe Al Omrane a réadapté sa Roadmap digitale pour intégrer un programme spécial +Mouwakaba+ pour l’accélération de la digitalisation », fait-on savoir.

Ce programme intègre des projets innovants permettant au Groupe de s’adapter à cette nouvelle situation et de préserver la santé de ses partenaires, des clients et des citoyens, tout en offrant un service de qualité, conclut le communiqué.

