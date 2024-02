Le Groupe AKDITAL vient d’inaugurer une nouvelle infrastructure de santé à Khouribga, la Clinique internationale de Khouribga, une structure qui intervient dans le cadre de la stratégie du Groupe de déploiement et de maillage territorial.

La Clinique Internationale de Khouribga qui ambitionne d’accompagner la dynamique nationale de mise à niveau du secteur de la santé, est un établissement de soins multidisciplinaire couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales qui met à disposition des habitants de la région des équipements de dernière génération destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes, indique un communiqué du Groupe parvenu à la MAP.

Conçue selon les normes les plus strictes en matière d’hygiène sanitaire hospitalière internationale et axé sur l’optimisation du parcours patient, la Clinique Internationale de Khouribga offre une capacité globale de 100 lits.

Cet établissement de nouvelle génération dote la ville de Khouribga de son premier centre d’oncologie comprenant 13 fauteuils de chimiothérapie, 2 bunkers pour la radiothérapie équipés d’un accélérateur de dernière génération garantissant la qualité et la sécurité des soins, selon le communiqué.

Autre nouveauté apportée par cet établissement, poursuit la même source, la première unité de cardiologie interventionnelle de la ville. La Clinique internationale de Khouribga offre, ainsi, une salle de cathétérisme, équipement indispensable pour notamment la prise en charge de cavités et vaisseaux du cœur par voie endo-vasculaire, artérielle ou veineuse. De nombreuses interventions peuvent y être réalisées, entre autres, la dilatation d’un vaisseau rétréci ou le traitement des arythmies.

L’établissement est, de même, doté d’un bloc opératoire de 9 salles ultra-moderne incluant 2 salles d’endoscopie et 2 unités techniques d’accouchement, assurant ainsi des soins de qualité et une expérience optimale pour les patients.

Conçue dans une perspective d’excellence des soins, la Clinique Internationale de Khouribga, propose un parcours de santé novateur avec un accompagnement individualisé. Un service d’urgence opérationnel 24h sur 24 et 7j sur 7 est disponible pour accueillir les patients en état critique, assurant une présence constante sur place de médecins réanimateurs et anesthésistes.

En complément, la Clinique Internationale de Khouribga abrite un laboratoire d’analyses médicales ainsi qu’un centre de radiologie complet incluant IRM, scanner, radiographie standard, ainsi qu’une échographie et une mammographie. Ces installations de pointe visent à optimiser les parcours des patients et à accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge des malades, explique AKDITAL.

La gestion des données médicales des patients est totalement digitalisée et centralisée, permettant un accès instantané et sécurisé, ce qui renforce l’efficacité des soins prodigués dans cette clinique réalisée avec un investissement de plus 220 millions de dirhams et qui créera plus de 250 emplois directs.

La Clinique Internationale de Khouribga marque la première ouverture réalisée par le Groupe AKDITAL en ce début d’année 2024, portant ainsi à 22 le nombre d’établissements de soins opérés par le Groupe à ce jour et étendant sa présence à 10 villes.

Cette expansion démontre l’efficacité et la performance du Groupe AKDITAL dans le déploiement d’infrastructures hospitalières de haut niveau, répondant aux normes internationales les plus exigeantes.

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, le Groupe AKDITAL fait de l’accessibilité aux soins une priorité dans sa mission. AKDITAL offre une capacité de 2492 lits à travers 22 établissements dans 10 villes du Royaume, employant plus de 4251 collaborateurs.

Depuis le 14 décembre 2022, le Groupe AKDITAL est coté à la Bourse de Casablanca sous le ticker AKT, marquant ainsi la première entrée du secteur de la santé sur la place financière.

LNT avec Map

