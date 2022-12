Ce mercredi 14 décembre a eu lieu à la Bourse de Casablanca la cérémonie de la première cotation de son nouvel arrivant, Akdital.

« C’est toujours une émotion très particulière », a déclaré à l’occasion Tarik Senhaji, DG de la Bourse de Casablanca, notant que l’opération représente la première entrée du secteur de la Santé à la cote casablancaise, un secteur qui était rarement lié à une stratégie économique, et qui s’est retrouvé « projeté au-devant de nos vies et nos économies » par la crise covid.

En effet, a expliqué de son côté Kamal Mokdad, Président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, « le Maroc a placé l’humain au cœur de ses ambitions socio-économiques » avec « la Santé comme droit constitutionnel immuable ». Ainsi, « la cotation d’Akdital met en évidence une fois de plus le rôle que joue la Bourse de Casablanca comme catalyseur du développement de secteurs clés de l’économie marocaine ». Il a également insisté sur le caractère exemplaire de l’opération : une entreprise jeune, d’à peine 10 ans, avec de fortes ambitions de croissance, et qui a montré une grande résilience dans le contexte de la crise sanitaire. La réussite de l’IPO est donc « le meilleur témoignage de la pertinence de la vision de son management », et il s’agit de « la plus importante levée de fonds dans le secteur privé depuis 2008 ».

Pour sa part, M. Rochdi Talbi, PDG d’Akdital, a évoqué « un nouveau type de partenariat avec nos concitoyens », soulignant que l’opération « est aussi le succès d’un secteur et la récompense de la professionnalisation de notre métier » avec un « signal fort de confiance du marché ». Le groupe, dont les ambitions de croissance sont encore fortes, va ainsi « poursuivre le maillage territorial » et la diversification de son offre.

Côté chiffres, l’IPO a été souscrite 3,77 fois par 8.225 souscripteurs. Le montant global souscrit à l’issue de cette opération s’est élevé à plus de 4,5 milliards de dirhams (MMDH), correspondant à 15.076.359 actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 26,53%. Rappelons qu’il s’agissait d’une IPO pour une levée globale de 1,2 MMDH à travers une augmentation de capital portant sur l’émission de 2.666.660 nouvelles actions (800 millions de dirhams – MDH), avec suppression du droit préférentiel de souscription et une cession de 1.333.400 actions (400 MDH).

Par type d’investisseur, 54,27% des actions ont été attribuées à des investisseurs institutionnels (189) ayant souscrit à l’IPO, tandis que 3,07% des souscripteurs sont des personnes morales (121) et 42,65% des personnes physiques (7.915).

Les investisseurs institutionnels marocains représentent 82,80% pour 17,2% d’étrangers. Les personnes morales ayant souscrit à l’IPO sont également de nationalité marocaine (67,59%) et étrangère (32,41%), alors que 97,48% des personnes physiques sont marocaines et 2,52% étrangères.

Par région, les 5.249 investisseurs issus de Casablanca-Settat ont raflé 80,78% des actions, tandis que les 1.114 souscripteurs des Régions de Rabat-Salé-Kénitra et les 551 de Fès-Meknès se sont accaparés respectivement 10,72% des actions et 3,15%.

En s’introduisant en bourse, le Groupe Akdital porte à 75 le nombre de sociétés cotées. La valeur est cotée en continu à partir de ce mercredi, sous le libellé « AKDITAL ».

