Le Groupe Akdital a annoncé mardi 22 novembre son introduction en bourse, après l’obtention, le 21 novembre 2022, du visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

L’opération porte sur un montant global de 1,2 MMDH : une augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant (prime d’émission incluse) de 799.998.000 de dirhams, et une cession au public d’actions de la société pour un montant de 400 020 000 dirhams. Le prix de l’action est de 300 dirhams.

La période de souscription est fixée du 29 novembre au 6 décembre et la première cotation aura lieu le 14 décembre.

L’objectif à travers cette IPO est de lever des fonds pour financement des projets de développements futurs, offrir à ses actionnaires de la liquidité, accroître sa notoriété et sa proximité auprès de ses partenaires et du grand public, optimiser ses coûts de financement et enfin favoriser le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers, explique-t-on auprès d’Akdital.

Il est à noter qu’Akdital opère actuellement 15 infrastructures de santé multidisciplinaires à travers le Royaume (Casablanca (8), El Jadida (2), Agadir (2), Tanger (2) et Safi (1)) représentant une capacité de 1.602 lits, soit plus de 15% de l’offre nationale privée.

Après son expansion dans les différentes villes du Royaume me Groupe Akdital entend renforcer son positionnement sur le niveau régional et continental. Akdital a en effet déjà conclu des conventions de rapatriement et de prise en charge sanitaire des salariés et adhérents auprès d’organismes publics et privés en Afrique Sub-Saharienne tels que le Trésor Public du Niger, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en Mauritanie, ou encore la banque centrale du Congo.

Le Groupe envisage dans les 5 prochaines années une expansion géographique en Afrique en dupliquant son modèle d’organisation et de fonctionnement et en capitalisant sur sa renommée, précise-t-on auprès d’Akdital.

AL

