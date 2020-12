BMW X3 sDrive 18d Club à 449 000 Dhs

La voiture, dès le premier regard, séduit par son allure athlétique et fascine par une expérience de conduite captivante. Grâce à la conduite partiellement autonome et à la transmission intégrale intelligente BMW xDrive, elle procure un confort de conduite de très haut niveau sur la route comme en dehors. Elle définit ainsi une fois encore de nouvelles références dans sa catégorie et fait passer un message clair : la différence réside dans la manière dont on atteint ses objectifs. Chez Smeia, l’offre est personnalisée. Ce prix affiché correspond à 44 000 Dhs d’avantages client.

BMW X1 sDrive 18d Elegance Limited à 379 000 Dhs

La versatilité absolue du SAV tout-terrain plus compact et polyvalent exprime une énergie pure, que ce soit en conduite sur un vaste terrain ouvert ou pour manœuvrer dans un espace plus restreint. Solliciter une offre personnalisée est possible. Ce prix promotionnel correspondant à 38 000 Dhs d’avantages client.

BMW 116d Lounge à 2 756 Dhs/mois

Avec son design dynamique et ses performances renforcées, la BMW Série 1 constitue la partenaire idéale pour une allègre virée à travers la jungle urbaine. Cette offre est proposée avec crédit à 0% d’intérêt avec une avance de 165 890 Dhs sur 59 mois.

BMW 216d Gran Coupe Lounge à 3 143 Dhs/mois

Il ne s’agit pas d’un coupé conventionnel mais d’une expérience vraiment particulière : la première BMW Série 2 Gran Coupé introduit une nouvelle forme d’excellence dans la catégorie des véhicules compacts. Son esthétique intransigeante et axée sur les performances souligne clairement ses ambitions. Pour ce modèle, Smeia propose un crédit à 0% d’intérêt. Avance de 192 780 Dhs sur 59 mois.

Les Hivernales SAV de BMW

Jusqu’au 31 décembre, BMW invite ses clients aux hivernales du service après-vente. A la carte, Smeia, le représentant exclusif de la marque, propose une panoplie de services et d’offres ou le visiteur a la possibilité de profiter d’un contrôle complet gratuit de sa BMW et de remises allant jusqu’à 35% sur le Pack Hiver.