Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) vient de lancer un comparateur des tarifs bancaires et dates de valeur, ont annoncé mercredi le GPBM et Bank Al-Maghrib (BAM).

« Sous l’impulsion de BAM, le GPBM a mis au point un comparateur permettant aux usagers des services bancaires de disposer d’informations sur les tarifs bancaires appliqués par les établissements bancaires ainsi que les dates de valeur relatives à une sélection d’opérations et de services destinés à la clientèle des personnes physiques », indique-t-on dans un communiqué conjoint.

La plateforme est mise à la disposition du public, en langues arabe et française, sur le portail internet « www.comparatif-tarifs-bancaires.ma », souligne la même source, ajoutant que ce site est accessible via un navigateur web à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone.

La plateforme fournit les tarifs bancaires afférents à une liste de plus de 60 opérations et services bancaires les plus usuels selon le canal de leur mise à disposition en agence, en ligne et via GAB.

Cet outil fournit également les dates de valeur relatives aux huit opérations bancaires les plus utilisées, relève le communiqué, notant que la consultation du comparateur par le public est fournie à titre gratuit.

La plateforme est déployée selon une logique évolutive et sera amenée à être enrichie à l’avenir par d’autres opérations et services.

La mise en place du comparateur s’inscrit dans le cadre des actions de renforcement de la transparence du marché bancaire et de facilitation de l’accès du public aux conditions appliquées par les différents acteurs afin de favoriser une concurrence saine dans l’intérêt du consommateur.

LNT avec MAP

