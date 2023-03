Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé avoir tenu, lundi à Rabat, une réunion du comité de pilotage avec 10 représentations du secteur de la conduite professionnelle.

Dans un communiqué, le ministère précise que cette réunion, présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, en présence des responsables concernés au ministère, s’inscrit dans le cadre du processus de dialogue et de partenariat entre le ministère et les professionnels du transport routier au Maroc et ce en vue d’examiner et de trouver des solutions appropriées aux problématiques et contraintes auxquelles sont confrontés ces derniers.

Au cours de cette réunion, qui s’est déroulée dans un climat de confiance, d’échange constructif et de partenariat responsable, les résultats des travaux communs pour l’année 2022 ont été présentés, ainsi que les sujets du programme de travail pour l’année 2023, souligne-t-on.

Les participants à cette réunion ont exprimé à l’unanimité leurs satisfactions quant à la méthodologie poursuivie et aux sujets identifiés, objets du plan de travail conjoint pour l’année en cours. De même, les deux parties se sont mises d’accord pour poursuivre leur partenariat et leur mobilisation afin de proposer des solutions appropriées et concrètes.

Au terme de cette réunion, les représentants professionnels ont signé le procès-verbal relatif au bilan de l’année 2022 et du plan de travail de 2023 entre le ministère et les représentations professionnelles des conducteurs.

LNT avec MAP

