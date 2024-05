La deuxième édition du GITEX Africa Morocco s’est ouverte mercredi à Marrakech avec la participation de plus de 1 500 exposants provenant de plus de 130 pays. Cet événement, placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a été inauguré par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de personnalités de divers horizons.

Organisée par Kaoun International, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et portée par l’Agence de Développement du Digital sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, cette manifestation est la plus grande du genre en Afrique, dédiée à la technologie et aux startups. Elle attire des experts de renommée mondiale ainsi que des décideurs politiques, faisant de Marrakech le centre de l’innovation technologique du continent pour quelques jours.

Gitex Africa est une vitrine mondiale de la technologie, de l’innovation et du networking. C’est une occasion unique pour les participants de partager leurs connaissances et expertises autour de trois grands thèmes : « Construire une Afrique digitale unifiée », « La connectivité » et « Les villes numériques ». Ces thématiques reflètent les priorités actuelles et les défis auxquels le continent doit faire face pour se moderniser et s’unifier technologiquement.

La plateforme Gitex Africa sert également de tremplin pour les startups et les PME innovantes, non seulement en Afrique, mais à l’échelle internationale. Elle favorise les échanges sur les derniers développements dans des domaines variés tels que l’intelligence artificielle, la santé et la cybersécurité. L’édition 2024 est marquée par l’organisation du « World Health Future », un événement en marge du salon consacré aux innovations dans le domaine de la santé, avec la participation des plus importantes startups spécialisées dans la santé numérique.

Lancement prochain de la stratégie Maroc Digital 2030

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a annoncé le lancement imminent de la Stratégie Maroc Digital 2030. Cette stratégie, fruit d’une collaboration intense entre les secteurs public et privé, repose sur deux axes majeurs : la digitalisation des services publics et la dynamisation de l’économie numérique pour créer des solutions numériques marocaines, générer de la valeur ajoutée et des emplois.

M. Akhannouch a souligné que le principal défi de cette stratégie réside dans la formation des jeunes talents et compétences, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Pour réaliser cet objectif, le Maroc a signé un accord en 2023 pour tripler le nombre de diplômés dans le domaine de la digitalisation d’ici 2027, ainsi que plusieurs accords avec des multinationales leaders en technologie de l’information, recherche et développement.

Il a également mis en avant l’importance de la transition numérique comme levier essentiel pour la coopération entre les pays africains. Selon lui, elle offre des solutions concrètes aux défis du continent, promeut le développement durable et renforce l’intégration africaine.

La digitalisation joue un rôle crucial en simplifiant les opérations commerciales et en réduisant les coûts. Les plateformes de commerce électronique et de paiement en ligne peuvent renforcer l’efficacité et la fluidité du commerce intra-africain, souvent entravé par des infrastructures insuffisantes et des procédures administratives complexes.

Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, a indiqué que le chiffre d’affaires du secteur de l’outsourcing est passé de 14,7 à 17,9 milliards de dirhams au cours des deux dernières années, soit une augmentation de 20%. Elle a souligné le rôle des services d’outsourcing et d’exportation numérique dans la consolidation de la dynamique digitale du pays, et noté que le Maroc est désormais la deuxième meilleure destination pour l’outsourcing en Afrique.

Mme Mezzour a également évoqué les initiatives pour soutenir les startups, y compris des mécanismes innovants de financement en partenariat avec le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Ces efforts visent à encourager de nouveaux investissements et à aider les startups à accéder aux marchés à travers divers partenariats.

Gitex Africa 2024 se veut un témoin de la ferme volonté du Maroc de soutenir les écosystèmes de l’innovation technologique et de positionner l’Afrique comme un acteur clé dans le domaine numérique.

