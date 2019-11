PARTAGER Le GCAM s’engage pour le développement de la TPME

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a réuni, samedi à Rabat, plus de 650 cadres venus de tout le Maroc pour une journée de travail visant à accompagner l’éclosion et le développement du tissu entrepreneurial et celui de la TPME notamment dans le monde rural. Le GCAM, avec cette mobilisation de grande ampleur, vise à accompagner de manière pérenne et efficace l’éclosion et le développement du tissu entrepreneurial et celui de la TPME notamment dans le monde rural, indique un communiqué du groupe.

Au cours de cette journée, le président du directoire du CAM, Tariq Sijilmassi, a appelé à la mobilisation générale et renforcée des équipes du GCAM dans toutes leurs composantes en insistant particulièrement sur l’accueil et l’écoute, ajoute la même source. Cité dans le communiqué, M. Sijilmassi a souligné que la responsabilité du GCAM, en tant que banque, est d’accueillir avec écoute, bienveillance et respect, toute personne qui franchit le seuil de ses agences, sans distinction et sans à priori, soulignant que cet accueil et cette écoute doivent s’inscrire dans la durée et doivent prévaloir en continu et en permanence dans l’ensemble de l’interaction de la banque avec le client à toutes les étapes et dans tous les processus. « Tout doit être mis en œuvre pour trouver une solution adéquate pour accompagner le client efficacement et durablement au mieux de ses intérêts et de ceux de la collectivité », a-t-il poursuivi. Cette rencontre a également été l’occasion de faire le point sur l’engagement de la banque envers l’entrepreneuriat rural dans le cadre du programme Al Moustatmir Al Qaraoui et qui se traduit par l’initiative, « 5 ans 5 emplois », ajoute le document notant que ce dispositif, conçu spécifiquement en faveur de l’entreprenariat rural, se décline autour de 3 axes majeurs. Il s’agit de l’accompagnement financier complétement repensé et adapté au cycle de vie et au niveau de maturité de l’entreprise, de l’accompagnement non financier des entreprises à travers le conseil et la mise à disposition de l’expertise de la Banque et de son écosystème et de la convergence vers un objectif commun entre la Banque et l’entreprise en matière de croissance et de création d’emploi, fait savoir le GCAM. Le Groupe déploiera dans le cadre de ce programme un dispositif de caravanes Al Moustatmir Al Qaraoui qui sillonneront le Maroc à la rencontre des entrepreneurs et porteurs de projets du monde rural. En plus d’offrir la possibilité d’ouvrir un compte bancaire in situ, ces caravanes recevront les demandes d’accompagnement financier, offriront des modules d’éducation financière et constitueront une plateforme d’accueil, d’échanges et de recensement des requêtes avec les populations concernées, relève la même source. La démarche du GCAM s’inscrit dans le cadre de sa particularité statutaire et historique d’acteur financier et d’accompagnateur du secteur agricole et du monde rural étant entendu que le GCAM adhérera par ailleurs à l’initiative collective du secteur bancaire et de ses parties prenantes.

A l’occasion de cette réunion, qui a permis de faire un tour d’horizon global des activités de la banque à l’égard de tous les segments de clientèle et en particulier la TPME, le groupe GCAM a également fait le point sur le dispositif spécifique relatif à la nouvelle saison agricole et aux mesures prises pour l’accompagnement de la campagne agricole 2019 – 2020, conclut le communiqué.

LNT avec MAP