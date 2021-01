Dans le cadre de sa mobilisation auprès des opérateurs du secteur, le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a poursuivi ses rencontres avec les différentes Fédérations Interprofessionnelles de l’Agriculture et ce, en présence de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural et de représentants du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Dans un communiqué, CAM indique avoir tenu une réunion de travail avec la Fédération Interprofessionnelle des Activités Céréalières (FIAC), en présence de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL) et de la Société Nationale de Commercialisation des Semences (SONACOS).

Présidée par le Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Tariq Sijilmassi, le Président de la Comader Mohamed Alamouri, et Jamal M’hamdi pour la FIAC, cette réunion a regroupé plusieurs opérateurs du secteur de l’amont à l’aval et a permis d’exposer leurs attentes vis-à-vis de la Banque ainsi que le bilan des réalisations de la filière, ses contraintes et les pistes de son développement.

Les participants ont fortement souligné le fait que la filière céréalière occupe une place clé au sein des filières agricoles du fait qu’elle est considérée comme le baromètre et l’indicateur phare de la réussite de la saison agricole au Maroc, souligne le communiqué.

Ils ont mis en exergue le fait que la filière occupe une place déterminante dans l’économie marocaine, notamment au niveau de l’importance agronomique et économique majeure au vu de la contribution significative de la filière au PIB agricole (PIBA), du poids social majeur de la filière qui joue un rôle multiple vis-à-vis de l’amont agricole compte tenu de sa présence dans la quasi-totalité des exploitations agricoles.

Ils ont néanmoins noté que la filière des céréales est une filière complexe au vu de la diversité et du nombre de ses acteurs et intervenants et qu’il était capital d’impliquer l’ensemble des acteurs de la chaine afin de promouvoir son développement et de relever les défis auxquels elle fait face notamment en matière de productivité, de commercialisation, de valorisation et surtout de sécurisation des approvisionnements en ces denrées, relève la même source.

Un accent particulier a été mis sur la digitalisation soulignant l’importance du digital dans l’amélioration de la productivité des agriculteurs et l’importance accordée à ce volet par la nouvelle stratégie agricole Génération Green qui en fait un chantier majeur. A cet égard, les participants ont salué les efforts conjoints du CAM, de la SONACOS et de l’ONICL pour la digitalisation de l’écosystème céréalier.

Les opérateurs ont insisté sur le rôle vital du Crédit Agricole du Maroc dans l’accompagnement et le développement de la filière et ce, à travers son soutien financier de l’amont à l’aval de la filière notamment pour l’installation d’unités de stockage.

Le Président du CAM a réitéré la détermination et l’engagement ferme de la Banque à accompagner l’ensemble des acteurs du secteur céréalier et à jouer le rôle de trait d’union entre l’amont et l’aval à travers des outils financiers inclusifs permettant d’améliorer la rentabilité, la compétitivité et d’assurer la pérennité de la filière.

Dans ce contexte et dans la continuité de ses actions et de sa mission de service public, la Banque s’est engagée à employer tous les moyens nécessaires pour appuyer les opérateurs du secteur et accélérer la réalisation des investissements de modernisation afin de permettre au secteur céréalier de continuer à produire et à jouer son rôle majeur dans la stabilité et le développement du secteur agricole.

A l’issue de la rencontre, il a été convenu d’organiser des séances de travail avec chaque Association/Fédération de la chaine de valeur de la filière, afin de mettre en place un dispositif de financement et d’accompagnement personnalisé à chacune d’entre elles.

LNT avec CdP

Partagez cet article :