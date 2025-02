Un protocole d’accord visant à renforcer l’éducation financière et l’inclusion économique des femmes travaillant dans le secteur de la pêche maritime a été signé, mercredi au Salon « Halieutis » à Agadir, entre l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes au Maroc (ONU Femmes) et le Groupe Crédit Agricole du Maroc.

Ce protocole d’accord a été signé par la Représentante d’ONU Femmes au Maroc, Myriem Ouchen Noussairi, et le Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Mohammed Fikrat, en présence de la Secrétaire d’Etat Chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich.

S’inscrivant dans le cadre du projet « Appui à l’inclusion économique des femmes œuvrant dans le secteur de la pêche », mené par le Secrétariat d’État chargé de la pêche maritime et ONU Femmes, avec le soutien de la Direction Générale de la coopération et de l’immigration du gouvernement des Îles Baléares, ce partenariat vise à promouvoir et à encourager l’autonomisation économique des femmes opérant dans le secteur halieutique, conformément aux Hautes Orientations Royales et aux axes de la stratégie Halieutis.

En vertu de ce protocole, les deux parties prévoient d’accompagner les femmes pêcheurs exerçant une activité liée au secteur de la pêche dans les zones de Tétouan, M’diq et Martil en facilitant leur accès aux outils de management, au financement et aux marchés afin de renforcer leur participation à l’économie locale et de contribuer au développement des chaînes de valeur halieutiques durables.

A travers son Centre d’Etudes et de Recherches CERCAM, le Groupe du Crédit agricole du Maroc fera bénéficier les femmes pêcheurs de son programme d’éducation financière, volet qui occupe une place centrale dans ce partenariat, avec des formations destinées à renforcer leurs compétences en matière de gestion des ressources et à les sensibiliser à l’utilisation judicieuse des crédits bancaires.

Par ailleurs, un accompagnement financier pourra être proposé par le Groupe à travers ses filiales : la Fondation ARDI pour le microcrédit et Tamwil El Fellah spécialisée dans le méso-crédit.

L’accord inclut également des actions visant à encourager et à favoriser le regroupement des femmes pêcheurs en coopératives, groupements d’intérêt économique ou réseaux.

Cette structuration leur permettra de mutualiser les ressources, de réduire les coûts et de renforcer leur pouvoir de négociation. Par ailleurs, les coopératives bénéficieront d’équipements technologiques modernes, leur donnant les moyens d’adopter des pratiques durables et de devenir des agentes économiques clés dans leurs territoires.

Cette collaboration contribue à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable, notamment l’ODD 5 relatif à l’égalité entre les sexes, l’ODD 10 portant sur la réduction des inégalités et l’ODD 14 concernant la préservation et l’utilisation durable des océans et des ressources marines.

LNT avec CdP

Partagez cet article :