PARTAGER Le GAM et l’agence WBC lancent l’opération #AnnonceurSolidaire

Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) vient de lancer l’initiative #AnnonceurSolidaire en partenariat avec l’agence WBC, pour donner de la visibilité aux associations engagées dans des actions solidaires dans le sillage de la crise sanitaire.

Le dispositif consiste à mettre en place des campagnes qui seront conçues avec les associations partenaires leur permettant de diffuser leurs messages d’appel à participation (don, bénévolat…), tout en respectant leur charte ainsi que l’habillage générique de l’opération #AnnonceurSolidaire, indique un communiqué du GAM.

Et d’expliquer que les annonceurs procéderont à l’achat des espaces publicitaires auprès des médias de leur choix parmi les partenaires de l’opération, notant que leur logo figurera alors au sein de l’habillage des campagnes.

Les médias partenaires facturent suivant leur prix public et s’engagent à fournir un volume conséquent de gratuités supplémentaires en soutien aux associations partenaires, ajoute la même source, indiquant que les associations bénéficiaires s’engagent à remettre à la fin de la crise un rapport quantitatif et qualitatif sur leur action.

Un site www.annonceursolidaire.ma a été mis en place afin d’expliquer l’opération et permettre également de valoriser la démarche solidaire de l’ensemble des annonceurs, médias et associations partenaires, selon le GAM.

« L’impulsion solidaire, venue du plus haut sommet de notre royaume, a fonctionné comme un contre-choc. Elle a emporté l’adhésion, renforcé la confiance, affermi l’espérance et enfin entraîné chacun dans l’envie de contribuer et de s’engager », se félicite le GAM.

Comme d’autres, le secteur des médias a été fortement touché dans ses revenus, menaçant tout un écosystème de forces vives: entreprises et professionnels. C’est aussi notre besoin d’informations sûres et crédibles, sous toutes ses formes qui est mis en danger, relève la même source.

« Dans le même temps, nombre d’associations font un travail extraordinaire sur le terrain. Nous connaissons déjà beaucoup d’entre elles, et pour d’autres, nous les découvrons avec fierté dans ces moments difficiles », fait observer la même source, notant qu’elles sont au front pour aider les plus faibles, elles gèrent les urgences qui ne trouvent pas d’autres solutions, elles contribuent à la résilience de notre nation en procurant la possibilité à beaucoup de créer les moyens de leur subsistance.

« Les aider dans leurs missions appelle à la solidarité et la mobilisation des moyens et bonnes volontés de tous les citoyens qui le peuvent », ajoute le GAM, appelant les annonceurs à se rassembler pour soutenir l’information, donner de la visibilité aux associations et permettre au citoyen de participer.

Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), est l’unique représentant des annonceurs, des marques et des marketeurs au Maroc depuis 1984. Le GAM compte actuellement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité qui représentent plus de 90 % des investissements publicitaires au Maroc. Le GAM est membre de la WFA depuis 1989.

LNT avec CdP