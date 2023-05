Casablanca a accueilli, les 30 et 31 mai, le Forum Safir de l’Entrepreneuriat Social, un événement qui met en valeur le travail de 40 porteurs de projets soutenus dans le cadre du programme Safir, ainsi que des structures les ayant accompagnés pendant quatre ans. Des personnalités influentes de l’univers entrepreneurial étaient présentes, telles que des dirigeants d’entreprises, des consultants, des bailleurs de fonds et des experts de l’entrepreneuriat dans la région.

Ce forum, co-financé par l’Union Européenne, mis en œuvre par l’Institut Français en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie, CFI – Agence Française de Développement Média, l’Arab NGO Network for Development, le Lab’ess et Bloom-Pitchworthy et organisé par l’accélérateur d’innovation marocain IMPACT Lab, vise à rassembler les acteurs de l’entrepreneuriat social en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour favoriser les échanges, créer des connexions et générer de nouvelles idées.

« Safir a été lancé sur une conviction forte à l’origine de ce forum : la nécessité de faire confiance aux sociétés civiles et aux jeunes qui s’engagent grâce à des initiatives concrètes », a déclaré à cette occasion Eva Nguyen Binh, Présidente de l’Institut Français.

De son côté, Virginie Cossoul, représentante de la Commission Européenne, a souligné l’importance de l’entrepreneuriat social dans la région, qui s’inscrit dans les « grandes priorités de l’Union européenne ». Cette priorité converge avec le souhait affirmé par de nombreux jeunes entrepreneurs de ne plus seulement viser des profits économiques, mais également de répondre à des enjeux sociaux ou environnementaux auxquels sont confrontés leurs communautés.

L’évènement s’adressait principalement aux jeunes entrepreneurs bénéficiant du programme Safir, ainsi qu’aux représentants d’incubateurs, d’universités, de fondations, de dirigeants d’entreprises axées sur la responsabilité sociale des entreprises, de bailleurs internationaux et à toute personne intéressée par l’entrepreneuriat social et solidaire.

Les thèmes abordés comprenaient l’entrepreneuriat innovant en tant que levier de développement socio-économique, l’augmentation de la visibilité et de la crédibilité des entrepreneurs sociaux, ainsi que les collaborations possibles entre grandes entreprises et entreprises sociales.

Le forum offrait également l’opportunité aux porteurs de projets Safir de pitcher devant une large audience, sans qu’il s’agisse d’un concours. Les projets Safir présentés comprenaient Wild Tunes, qui soutient les artistes émergents en Tunisie, Telten el Bled, un projet écomuséal au Liban, Atar, une application audio-guide pour valoriser le patrimoine architectural au Maroc, et Intelligence Lab, qui vise à améliorer les compétences en programmation informatique et en robotique des jeunes en Jordanie.

AL

