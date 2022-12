Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement a tenu, jeudi à Rabat, son premier Conseil d’administration sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Lors de ce Conseil, tenu en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor et du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, il a été procédé à la création d’un comité d’audit et d’un comité de stratégie et d’investissement et ce, en application des dispositions de l’article 8 de la loi n°76-20 portant création du Fonds, indique le ministère de l’Économie et des Finances dans un communiqué.

Mohamed Benchaaboun, nommé le 18 octobre 2022 par SM le Roi Mohammed VI, en tant que Directeur général du Fonds, a présenté lors de ce 1er conseil d’administration, le modèle organisationnel du Fonds et ses principales règles de gouvernance, souligne la même source.

M. Benchaaboun a ensuite présenté le modèle de fonctionnement du Fonds, les fondamentaux de son action ainsi que les domaines d’intervention jugés prioritaires, dont la restructuration industrielle, l’innovation, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et les partenariats public-privé, l’agriculture et le tourisme, fait savoir le communiqué.

Créé suite aux Hautes Orientations Royales contenues dans les Discours du 29 juillet 2020 à l’occasion de la Fête du Trône et du 9 octobre 2020 adressé au Parlement, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, se veut un moteur de relance de l’investissement créateur de croissance économique dans le pays et a pour but de contribuer à la relance économique dans un contexte de crise mondiale.

Doté d’un capital social de 15 milliards de dirhams, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, devra, notamment à travers la mise en place de sous-fonds sectoriels ou thématiques et au moyen de levées de fonds auprès d’investisseurs nationaux et internationaux, contribuer au financement des projets d’investissement structurants, au renforcement des capitaux des entreprises et à l’appui aux activités de production avec pour ambition première de se constituer comme Fonds Souverain de référence, accélérateur du développement économique, social et environnemental, à travers la promotion de l’investissement productif.

LNT avec Map

Partagez cet article :