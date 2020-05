PARTAGER Le fondateur du groupe INVERAVANTE s’est éteint

Manuel Jove Capellán, entrepreneur et homme d’affaires espagnol, fondateur du groupe INVERAVANTE, s’est éteint le 7 mai à La Corogne des suites d’une maladie qu’il a combattue pendant plus d’un an. Né à La Corogne en 1941, il était père de 2 enfants. En 2002, sa fille aînée, María José, est décédée. En sa mémoire, en 2003, il a créé la Fondation María José Jove qui œuvre en faveur de l’enfance et de l’inclusion.

Au début des années 1970, il fonde l’entreprise immobilière FADESA. En seulement 25 ans, la société passe d’une entreprise locale à l’une des plus grandes sociétés immobilières au monde. En 2007, Manuel Jove cède l’entreprise et entreprend de nouveaux projets et investissements en fondant INVERAVANTE.

Basée à La Corogne, INVERAVANTE développe son activité depuis la Galicie dans les secteurs de l’immobilier, de l’hôtellerie, de certains produits agroalimentaires et de l’énergie. Elle est présente en Espagne, au Maroc, au Mexique, au Brésil, au Panama, en République Dominicaine et en Roumanie. Elle compte plus de 800 employés.

LNT avec CdP