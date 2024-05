Le financement de la protection sociale a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert Fossoun Houngbo, qui effectue une visite au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, à l’issue de ces entretiens, M. Houngbo a salué les efforts déployés par le Maroc dans le domaine de la protection sociale, ainsi qu’en matière de mise en œuvre de l’État social.

« Nous savons que les autorités marocaines mettent énormément l’accent sur l’Etat social et que les différents programmes sur la protection sociale reviennent chers au budget », a-t-il dit, ajoutant que les discussions avec Mme Fettah ont porté sur les dispositions que le ministère de l’économie prend en ce sens.

M. Houngbo a également fait savoir que cette rencontre a été l’occasion de revenir sur les défis auxquels le Maroc a fait face suite notamment à la hausse de l’inflation, en particulier après la crise liée au Covid.

Par ailleurs, le DG de l’OIT a mis l’accent sur l’adéquation entre les politiques économiques, notamment celles visant à encourager l’entreprenariat des jeunes, et les politiques sociales pour trouver le juste équilibre. « D’un côté, nous voulons une meilleure protection sociale et de l’autre côté, il nous faut générer de l’emploi et justement aider à financer cette protection sociale, tout en favorisant une croissance économique inclusive », a-t-il expliqué.

Cette visite constitue l’occasion pour M. Houngbo de rencontrer plusieurs ministres et responsables, ainsi que de participer à un évènement Haut-Niveau Tripartite sur l’État social et le dialogue social, et à une table ronde de Haut Niveau sur la justice sociale et les mutations du marché du travail.

LNT avec Map

