Le Printemps Musical des Alizés d’Essaouira fêtera son grand retour avec sa première édition post-covid du 27 au 30 avril. Cette année, le festival célébrera ses 20 ans avec une quinzaine de concerts.

Le concert d’ouverture présentera des airs d’opéra de Mozart, Strauss et Massenet interprétés par des artistes de différents pays. Le festival mettra en vedette des musiciens et des chanteurs venus du monde entier, avec une diversité de cultures et de religions. La dernière soirée du festival proposera un programme spécial composé par la pianiste Marialy Pacheco et le guitariste Titi Robin.

Le festival donne également sa chance aux jeunes musiciens avec la participation du programme Mazaya, créé et porté par la fondation Ténor pour la Culture.

