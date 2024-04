Le Festival mondial de la poésie se tient du 26 au 28 avril Marrakech, à l’initiative de la Maison de la poésie au Maroc, du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et du Conseil de la ville ocre.

Le festival, qui se tient dans le cadre de la célébration de Marrakech en tant que Capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024, verra la participation de poètes de Palestine, d’Arabie Saoudite, d’Azerbaïdjan, d’Égypte, de Turquie, du Bahreïn, du Sénégal, de Tunisie, du Bangladesh, de Mauritanie, du Yémen, du Mali, de Djibouti et du Maroc, selon un communiqué de la Maison de la poésie au Maroc.

Le programme de cet événement, organisé sous le slogan « Marrakech, poème renouvelé », comprend plusieurs activités culturelles, artistiques, sociales et éducatives, notamment cinq soirées de poésie accompagnées de séquences musicales traditionnelles.

Ces soirées poétiques ayant pour slogan « Vestiges et poèmes » auront lieu dans certains sites historiques de la ville ocre, notamment au Palais Bahia, au Palais El Badiî, et au Mausolée Al Mutamid Ibn Abbad à Aghmat.

Outre une matinée poétique, initiée par l’Association Mounia Marrakech, le festival sera également marqué par la tenue de deux colloques culturels, organisés en collaboration avec la Faculté de langue arabe de l’Université Cadi Ayyad.

La première sera axée sur la « La poésie et le soufisme », alors que la deuxième portera sur le thème « Al Mutamid Ibn Abbad, significations et dimensions ».

Selon le communiqué, il s’agit aussi de deux concours de poésie afin d’encourager les jeunes plumes à se lancer dans le monde de la créativité.

Organisé en collaboration avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Marrakech-Safi, le premier concours est destiné à la créativité poétique chez les élèves.

Quant au deuxième concours, organisé en collaboration avec l’Université Cadi Ayyad, il est destiné à la créativité poétique chez les étudiants.

Sous le thème « Tournée spirituelle », le festival offrira aussi à ses invités l’occasion de découvrir un des aspects de l’identité spirituelle de la ville de Marrakech à travers une visite aux mausolées des sept saints de Marrakech pour y découvrir l’empreinte marquante qu’ils ont laissée sur le plan spirituel, scientifique et intellectuel de la ville.

D’autre part, le festival procédera en collaborera avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation à la mise en place de douze bibliothèques poétiques, chacune étant dotée de 250 titres de publications de la Maison de la poésie au Maroc et d’autres maisons d’édition.

Le but de cette initiative est de contribuer symboliquement à soulager les souffrances de 2.800 élèves d’Al Haouz qui ont été hébergés dans la cité ocre pour poursuivre leurs études.

Par ailleurs, la Maison de la poésie au Maroc publiera à l’occasion de ce festival le livre « Les secrets des remparts, de la mémoire poétique de Marrakech », une sélection de poèmes visant à mettre en exergue l’abondance qui caractérise la mémoire poétique de la ville.

Cette anthologie poétique vise également à souligner que Marrakech n’a jamais cessé d’être un espace pour la poésie, et qu’aucune période n’a été dépourvue de poètes, relève le communiqué.

LNT avec Map

