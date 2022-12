La ville de Casablanca accueillera, du 10 au 16 janvier 2023, la 13ème édition du Festival de théâtre arabe, organisée par l’Autorité du théâtre arabe, en coopération avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Au programme de ce festival, qui réunit des comédiens, des artistes et des représentants d’institutions culturelles arabes et internationales, figurent 16 représentations théâtrales, en plus d’œuvres relevant du Prix du Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi (2022) et d’un grand nombre de pièces marocaines qui seront présentées dans plusieurs villes du Royaume.

Il est également prévu la lecture du message de la Journée arabe du théâtre par le grand metteur en scène irakien Jawad Al-Assadi, à l’ouverture de cette manifestation culturelle.

Par ailleurs, l’évènement sera marqué par un hommage rendu à dix comédiens marocains, l’organisation de plusieurs séminaires pour discuter des pièces théâtrales présentées, des cérémonies de signature de 12 livres liés au théâtre marocain, ainsi que l’organisation d’ateliers de formation.

En marge de ce festival, l’Autorité organisera un colloque public pour les trois finalistes, en présence des membres du jury, afin d’approfondir la discussion et déterminer le classement des lauréats, expliquent les organisateurs.

