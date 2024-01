Le Président du FLAM, Mahi Binebine, a annoncé avec enthousiasme, mardi 9 janvier, la tenue du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM), une célébration dédiée à la littérature et à la culture africaines. Ouvert à tous les publics et à tous les âges, le FLAM offre un accès gratuit pendant quatre jours dans divers lieux de la ville, cherchant ainsi à rapprocher la culture et l’art aussi bien des passionnés que de ceux qui s’en sentent éloignés.

S’alignant avec la 1:54, Foire d’art contemporain africain, le FLAM rassemblera une pléiade d’auteurs africains, dont des romanciers, poètes, essayistes, philosophes et intellectuels, ainsi que des artistes issus des quatre coins du continent et de ses diasporas. L’objectif est de narrer l’Afrique d’hier, de dépeindre l’Afrique d’aujourd’hui et de réfléchir sur l’Afrique de demain, souligne Mahi Binebine.

La genèse du FLAM découle de la conviction urgente de redécouvrir et de revitaliser les liens historiques qui unissent tous les Africains, au-delà de leurs identités diverses. Les organisateurs expriment leur gratitude envers les sponsors et partenaires qui ont cru en ce projet novateur dès le début, ainsi qu’envers ceux qui se joignent à l’aventure pour cette deuxième édition et les suivantes.

Un événement national à portée internationale

Le FLAM aspire à être un événement national à portée continentale et internationale, marquant une première continentale en terre marocaine. Fondé par Mahi Binebine, écrivain et artiste plasticien, ainsi que d’autres figures clés, le festival réunit des écrivains, penseurs et intellectuels d’Afrique, de ses diasporas et de ses descendants.

L’édition précédente du FLAM, en 2023, a connu un vrai succès, attirant plus de 8 000 participants et suscitant un vif intérêt médiatique. Des écrivains et intellectuels de 25 pays ont participé aux 22 rendez-vous, suivis par plus de 30 000 personnes en live et en streaming. Plus de 40 journalistes et une vingtaine d’émissions radio et télé ont couvert l’événement, le propulsant sur la scène internationale des manifestations littéraires.

À travers une variété d’activités telles que cafés littéraires, entretiens, signatures, librairie, programmation jeunesse, activités pédagogiques et interventions en milieu universitaire, le FLAM offre une expérience unique. Les soirées du festival sont également animées par de la musique, des lectures, des contes et de la poésie, etc.

Le FLAM, depuis Marrakech, vise à offrir à l’Afrique un grand festival littéraire, contribuer au rayonnement culturel du continent, encourager les arts et la culture pour le développement économique et social, promouvoir la circulation des écrivains sur le continent, favoriser la constitution d’une communauté africaine de la littérature et de la pensée, et resserrer les liens d’amitié et d’échange entre les peuples africains du Nord et du Sud ainsi que leurs diasporas. Le festival s’inscrit désormais dans l’agenda des manifestations littéraires internationales, symbolisant une flamme vivace du savoir, du partage et d’un monde meilleur.

Une programmation éclectique et engagée

Pour sa deuxième édition, le Festival du Livre Africain de Marrakech présente une programmation captivante, ancrée dans l’actualité scientifique et éditoriale de l’Afrique, de ses diasporas et de ses descendants. L’événement accorde une attention particulière à la réactivation et à la consolidation des mémoires et des liens indéfectibles qui unissent tous les Africains, où qu’ils se trouvent.

Cette année, écrivains et public auront l’opportunité de se réunir autour de divers formats de rencontres quotidiens. Certains, initiés lors de l’édition précédente, tels que La Leçon Inaugurale, Les Cafés littéraires, Les Palabres, Les Séances de dédicace, Les Nocturnes, L’exposition, et La Librairie éphémère, seront de retour. De plus, de nouveaux formats seront inaugurés cette année, comme le Panorama de la littérature marocaine, le grand entretien, et les Hommages.

Une partie significative de la programmation sera dédiée au jeune public à travers des Master class, des Ateliers d’écriture, et des P’tit-déj’ littéraires. En première mondiale, une Dictée Géante, ouverte à tous, sera organisée en trois langues, dans un lieu emblématique de Marrakech.

La richesse de cette programmation réside non seulement dans ces divers formats de rencontres, mais aussi dans la présence d’autrices et d’auteurs de renom, provenant de plus de 20 pays d’Afrique et du reste du monde, s’exprimant en arabe, français, anglais, portugais et créole. Parmi les invités d’honneur de l’édition 2024 du FLAM, on compte des figures prestigieuses telles que José-Eduardo Agualusa (Angola), Leïla Bahsaïn (Maroc), Patrick Chamoiseau (Martinique), Mia Couto (Mozambique), Jean-Marie Gustave Le Clézio (Ile Maurice), Seynabou Sonko (Sénégal), Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire), et Alain Mabanckou (République du Congo), pour n’en citer que quelques-uns parmi une liste impressionnante.

