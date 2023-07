Maroc Telecom organise la 19ème édition du « Festival des Plages » du 14 juillet au 21 août 2023. Cet événement met en avant la diversité de la musique marocaine, y compris la chanson orientale, sur les plages de M’diq, El Hoceima, Tanger, Martil, Saïdia et Nador. En plus de proposer plus de 110 concerts gratuits, le festival vise à promouvoir l’inclusion sociale et l’échange culturel, rapprochant les festivaliers de leurs artistes préférés.

Depuis sa création en 2002, le festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants des villes balnéaires et attire également de nombreux Marocains en vacances dans les stations du Nord et de l’Oriental. Cette 19ème édition promet de grandes performances d’artistes nationaux et internationaux tels que Najat Atabou, Saida Charaf, Asmaa Lamnawar, Stati, Said Senhaji, L’Artiste, H-Kayn, Fnaïre, Reda Taliani, Muslim, Dizzy Dross, Dj Hamida, Douzi, Zakaria Ghafouli, Mehdi Mozzayine, Aminux, Tagne, Rym, Mocci, Kouz1, Said Mosker, Karima Gouit, Issam Kamal, Mouss Mahir, Hatim Idar, Ibtissam Tisskat, etc.

Ce festival, qui célèbre la musique marocaine et rassemble des millions de personnes depuis 19 ans, contribue également à mettre en avant le potentiel humain, social et culturel des régions où il se déroule.

