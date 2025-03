La 28ᵉ édition du festival se tiendra du 16 au 24 mai 2025 et aura pour thème « Renaissances ». Plus de 200 artistes, représentant 15 pays, y participeront. L’Afrique et l’Italie seront mises à l’honneur lors de cette édition. Le programme détaillé ainsi que la date d’ouverture de la billetterie seront communiqués prochainement.

Pendant neuf jours, Fès accueillera des artistes de divers horizons, notamment d’Italie, de Turquie, de France, d’Espagne, de Suisse, du Sultanat d’Oman, ainsi que de plusieurs pays africains tels que le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Burundi et le Togo.

Le choix de cette thématique s’inscrit dans l’histoire et l’identité de Fès, ville carrefour des civilisations, en constante évolution. Depuis sa fondation, Fès a joué un rôle important dans les dynamiques de renouveau culturel et religieux, contribuant aux échanges entre les civilisations méditerranéennes et africaines.

LNT

