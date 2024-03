Le Fonds d’Equipement Communal (FEC) et la région de Draâ-Tafilalet ont signé, lundi, une convention de financement d’un montant de 1,7 milliard de dirhams (MMDH) en vue de contribuer au financement d’un ambitieux Programme d’investissement à réaliser à l’horizon 2027.

Cette convention définit les modalités et les conditions d’octroi et de mobilisation par le FEC d’une ligne de crédit au profit de la région de Draâ-Tafilalet pour le financement de projets prioritaires du Programme de Développement Régional (PDR) de cette région 2022-2027 et du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales en milieu Rural (PRDTS), indique le Fonds. Ces programmes visent l’amélioration de l’attractivité économique des espaces territoriaux de la région, le désenclavement des populations en milieu rural, la lutte contre le stress hydrique, ainsi que la mise en œuvre de projets d’adaptation liés au changement climatique, fait savoir la même source. Et de conclure que la concrétisation de cette ligne de crédit consolide la confiance des collectivités territoriales, plus particulièrement celle des régions, envers le FEC en tant que partenaire technique et financier de référence et permet aux deux parties, dans un esprit de responsabilité et d’ambition, de confirmer leur attachement à promouvoir un développement régional inclusif, durable et dynamique.

LNT avec CdP

