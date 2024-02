En Égypte, à Aïn Soukhna dans la localité de Galala, il a été procédé tout récemment au lancement du dernier X-Trail de Nissan, le modèle-phare de la marque depuis de longues années.

En effet, en présence du top management de la marque, notamment les représentants de Nissan Égypte et le CEO de Nissan pour l’Afrique et l’Inde, le lancement s’est déroulé dans une ambiance festive. Il est important de relever qu’ici, le Nissan X-Trail est un modèle très connu, apprécié et très prisé. C’est dire qu’à quel point ce nouveau modèle est très attendu, après une attente de 10 ans.

Parfaitement inscrit dans la nouvelle stratégie industrielle de la maison-mère, le nouveau X-Trail arrive avec un tout bloc-moteur réinventé, complètement habillé en e-Power, qui se veut une passerelle vers le 100% électrique. Côté design, la voiture s’est nettement embellie. Elle est équipée également d’une panoplie d’options high-tech rendant la conduite encore plus confortable et sécurisante. Un test-drive sur place du nouveau X-Trail a révélé justement un comportement routier parfait, une tenue de route irréprochable et une ambiance intérieure des plus agréables.

Sur un autre registre, il faut remarquer que le lancement de ce nouveau X-Trail s’inscrit dans la stratégie de développement de la mobilité électrifiée en Afrique. La direction de Nissan ne cache pas d’ailleurs cette ambition pour le continent.

Joni Paiva, Président de Nissan Afrique, tient à préciser à ce sujet que le lancement du nouveau X-Trail est un évènement de grande importance, illustrant la démarche bien ficelée de Nissan vers la mobilité propre en Afrique : « Ce lancement en Égypte constitue le début d’un grand basculement vers la mobilité électrifiée en Afrique, un marché vierge avec des grands potentiels de développement pour Nissan qui dispose d’une longue histoire dans le domaine de la mobilité ». Dans le même sens, M. Paiva donne l’exemple du marché marocain qui reste, d’après lui, assez mature et prédisposé à s’intégrer parfaitement dans cette grande vague des véhicules électrifiés qui envahit le monde entier : « Par rapport à la technologie e-Power, Nissan se comporte ainsi en fonction du niveau de maturité de chaque marché… Le e-Power est une technologie à part entière. Notre ambition est d’offrir sur le marché marocain et dans tous les pays d’Afrique une nouvelle expérience de conduite complètement innovante ».

Même son de cloche chez Shérif Eddasouky, Managing Director Nissan Africa, pour qui l’Afrique occupe une place de choix dans la stratégie industrielle de Nissan, qui voit en ce contient un véritable potentiel de développement pour la technologie e-Power : « Le succès n’est qu’une question de temps », assure M. Eddasouky.

Pour ce qui est du e-Power, cette technologie offre une efficience impressionnante grâce à la combinaison de la technologie avancée de la batterie et du moteur électrique avec un moteur thermique innovant. En tant que tel, le-Power de Nissan se veut ainsi une solution électrique sans avoir besoin de recharger. Développée par Nissan, cette technologie est l’alliance entre un moteur thermique et un moteur électrique. La rotation des roues, exclusivement entrainée par le moteur 100% électrique, procure une accélération instantanée et une conduite plus silencieuse.

Contrairement à un hybride traditionnel, le seul rôle du moteur thermique est d’alimenter une batterie, qui alimente alors un moteur électrique qui, à son tour, entraine les roues. Ainsi, la motorisation e-Power ne nécessite aucune recharge électrique : « Le système e-Power est une technologie passerelle pour notre stratégie d’électrification en Afrique. C’est une technologie de transition entraînée par un moteur 100% électrique, offrant une expérience de conduite de véhicule électrique (EV), sans avoir besoin de recharge », explique-t-on auprès de Nissan.

Au Maroc, le nouveau Qashqai e-POWER est le premier modèle Nissan au Maroc équipé́ de cette technologie. Le système e-POWER est composé d’une batterie à haut rendement, d’un moteur essence 3 cylindres 1,5 litre turbo à taux de compression variable générant 188 ch, d’un générateur, d’un onduleur et d’un moteur électrique de 140 kW.

Ce qui fait l’originalité de cette motorisation, c’est que seul le moteur électrique entraine les roues. Le conducteur bénéficie donc en toutes circonstances de la réponse instantanée et linéaire propre à l’électrique. Le Qashqai e-Power peut parcourir jusqu’à 1 000 km avec un seul plein.

Pour l’unique stratégie de développement du e-power, Nissan a prévu un budget de plus de 2 trillions de yens (environ 135 MMDH) avec le lancement de quelque 27 nouveaux modèles Nissan avant 2030.

Autrement dit, “The Road to the Mobility Electrified” a bel et bien démarré.

Hassan Zaatit

