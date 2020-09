PARTAGER Le Directeur de la Com’ de RAM porte plainte contre l’ex-président de l’AMPL

M. Hakim Challot, Directeur de la Communication de Royal Air Maroc, vient de déposer plainte au Tribunal de 1è Instance de Casablanca contre l’ex-président de l’AMPL, (Association marocaine des pilotes de ligne).

M. Hakim Challot, qui poursuit M. Falaki pour « diffamation, réclame un dirham symbolique à l’ex-président de l’AMPL qui aurait exposé dans des messages sa détestation des journalistes et mis en cause la probité et l’honorabilité du Directeur de la Com’ de RAM.

M. Challot a également saisi le Syndicat national de la presse marocaine, (SNPM), en joignant à sa démarche, un message (SMS) reçu récemment de M. Falaki dont voici un extrait : « Souviens-toi seulement qu’un jour, je t’avais dit que je détestais les journalistes car ils étaient capables de se donner au plus offrant… puisque dénués de tout principe »…

La Justice dira sa position sur cette affaire, mais il serait regrettable qu’une stigmatisation de la corporation de tous les journalistes nationaux restât sans conséquence et de ce fait, le SNPM devrait s’associer à la plainte de M. Challot, lequel a exercé dans le passé la profession de journaliste au sein d’une rédaction aussi connue qu’éminente et attachée au respect de l’éthique et de la déontologie.

Fahd YATA