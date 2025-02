Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné, samedi à Marrakech, le rôle essentiel des jeunes en matière de mobilité et de sécurité routière pour garantir des routes plus sûres et plus durables.

Dans un message lu en son nom par M. Etienne Krug, envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, lors de la séance d’ouverture de la 3è Assemblée mondiale des jeunes pour la sécurité routière, M. Adhanom Ghebreyesus a appelé à davantage d’implication des jeunes pour le renforcement de la sécurité routière, surtout que les accidents de la route constituent la principale cause de mortalité parmi cette catégorie.

« Les routes nous appartiennent tous », a-t-il enchaîné, appelant ainsi les jeunes participants à faire entendre davantage leur voix pour s’acquitter pleinement de leur rôle central en faveur d’une mobilité plus sûre.

Il a, d’autre part, fait constater que de nombreux pays ont réalisé des progrès significatifs au cours de la dernière décennie en matière de sécurité routière, en oeuvrant à l’amélioration des transports publics et au renforcement des infrastructures urbaines dédiées aux cyclistes et aux piétons.

De son côté, Ines Yabar, membre du conseil de supervision de l’organisation « Youth for Road Safety », a insisté sur l’impact considérable des accidents de la route en termes de pertes humaines et économiques, ainsi que sur la réalisation de plusieurs Objectifs de développement durable (ODD), allant de la pauvreté au changement climatique.

Dans le même sillage, le directeur exécutif de la fondation FIA, Saul Billingsley, a plaidé en faveur d’un intérêt particulier à la question cruciale de la sécurité routière, insistant sur le pouvoir, le rôle essentiel et l’engagement des jeunes dans ce sens, non seulement en tant que victimes des accidents de la route, mais aussi en tant qu’acteurs du changement, capables d’influencer les politiques publiques.

Cette séance d’ouverture a été marquée par un vibrant témoignage de la jeune égyptienne Rim El Sherbiny sur son expérience après avoir survécu à un accident de voiture.

Ainsi, El Sherbiny a appelé les décideurs à impliquer les jeunes dans la conception de solutions pour un système de transport plus sûr et inclusif.

Organisée par Youth for Road Safety (YOURS) et la Coalition mondiale des jeunes pour la sécurité routière, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la l’Agence nationale de la Sécurité routière (NARSA), cette assemblée qui se tient à la veille de la 4è Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février à la cité Ocre, se veut un espace pour façonner l’avenir de la sécurité routière, innover et créer un impact dans le cadre d’un mouvement mondial pour une mobilité plus sûre et plus durable.

LNT avec MAP

