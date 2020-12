Le nouveau modèle s’offre un design dynamique et sportif de Crossover Coupé. Avec ses technologies avancées, il bénéficie de prestations encore plus évoluées et enrichies, sans rien perdre de sa personnalité. L’intérieur revisité du nouveau Juke fait la part belle au style et au confort en proposant, entre autres, une position de conduite optimisée, des commandes intuitives et des rangements pratiques. Les nouveaux matériaux au toucher doux (soft touch) adoptés pour le tableau de bord, l’habillage des contre-portes et l’espace aux pieds accentuent l’impression générale de qualité, renforcée par le choix en option d’une sellerie Alcantara ou cuir. Côté mécanique, le moteur essence turbo DIG-T 1,0 l trois cylindres créé en collaboration avec Daimler développe 86 kW/117 ch. Il est couplé au choix à une boîte mécanique 6 rapports ou à la sportive boîte automatique à double embrayage (DCT) 7 rapports. Le comportement dynamique peut être modelé grâce à trois programmes de conduite (Eco, Standard, Sport) afin d’optimiser sa consommation, délivrer le meilleur équilibre entre rendement et performance, ou garantir des sensations maximales.

Le nouveau Juke est doté de la dernière génération du Nissan Intelligent Mobility, ainsi que de nombreuses aides à la conduite. Son offre de sécurité très complète associe plusieurs technologies, comme l’assistance au freinage d’urgence intelligente dotée de la reconnaissance des piétons et des cyclistes, la lecture des panneaux de signalisation, le maintien dans la file de circulation que Nissan propose pour la première fois sur le segment des petits Crossovers. Avec les nouveaux systèmes d’infodivertissement Apple Carplay et Android Auto, les fonctions présentes dans votre SmartPhone sont à présents accessibles sur le grand écran tactile LCD 7 pouces du nouveau Juke…