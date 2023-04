Le déficit commercial du Maroc s’est établi à près de 44,92 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2023, en hausse de 17,8% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des Changes.

Les importations ont augmenté de 11,6% à plus de 113,63 MMDH et les exportations ont progressé de 7,9% à 68,71 MMDH, précise l’Office dans un document sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de février, notant que le taux de couverture s’est établi à 60,5% contre 62,5% une année auparavant.

La hausse des importations de biens a touché la majorité des groupes de produits, souligne l’Office, faisant savoir que la facture énergétique a augmenté de 29,6%, suite à la hausse des approvisionnements de l’ensemble des produits énergétiques en l’occurrence, ceux en gas-oils et fuel-oils (+1,667 MMDH) due à l’accroissement des prix de 29,2% (8.940 DH/T à fin février 2023 contre 6.921 DH/T un an auparavant). En revanche, les quantités importées ont reculé de 5,1%.

Concernant les importations des biens d’équipement, celles-ci ont augmenté de 16,7%, suite à la croissance, entre autres, des achats des moteurs à pistons de 41,6%. De leur côté, les importations des produits finis de consommation se sont accrues de 11,9%.

En revanche, les achats des produits bruts ont baissé de 4,7%, suite au recul des achats des soufres bruts et non raffinés de 49,8%.

De même, les importations des demi produits ont accusé une baisse de 3,2%, relève l’Office, expliquant ce recul par la diminution des achats de l’ammoniac de 30,6% à 2,03 MMDH.

S’agissant des exportations de marchandises, leur accroissement a concerné la majorité des secteurs, essentiellement, ceux de l’automobile, de l’électronique et électricité et du textile et cuir.

LNT avec MAP

