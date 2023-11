Cyberforces en partenariat avec Wavestone a organisé, mardi 21 novembre à Casablanca, le « Cyber Security Day », un événement qui a rassemblé des experts renommés du domaine, un espace privilégié pour discuter des enjeux critiques liés à la cybersécurité et renforcer la collaboration entre les acteurs clés du secteur.

L’événement a offert une plateforme d’échange et de réflexion sur les défis émergents en matière de sécurité informatique, et explorant des solutions innovantes pour faire face aux menaces cybernétiques croissantes.

Redda Bakkali, PDG du Groupe INEOS Cyberforces, a inauguré cette journée en mettant en lumière l’importance vitale de la cybersécurité dans le contexte actuel, soulignant son rôle central dans la préservation de la résilience et de la souveraineté numérique au sein de la société moderne.

Autrefois réservée aux experts, la cybersécurité est aujourd’hui un enjeu global et transversal, nécessitant un changement de paradigme dans notre approche de la technologie, tant aux niveaux individuel, organisationnel que national, a affirmé M. Bakkali.

Ce dernier a rappelé que la cybersécurité est devenue une question régalienne, soulignant le coût colossal de plus d’un milliard de dollars en pertes financières mondiales causées par des attaques cyber en 2020, équivalant à 20 % du PIB mondial.

Le PDG du Groupe INEOS Cyberforces a mis en lumière des incidents récents, tels que les attaques Ransomware au Costa Rica en 2022, qui ont mis en évidence l’urgence de renforcer la cybersécurité. En novembre 2022, le piratage de données de 487 millions d’utilisateurs WhatsApp a également été mentionné, soulignant l’ampleur des menaces actuelles.

M. Bekkali a souligné la nécessité d’une main-d’œuvre qualifiée en cybersécurité, notant que bien que les effectifs dans ce domaine aient augmenté de près de 10 % au cours de la dernière année, une pénurie de main-d’œuvre mondiale de 400 millions de personnes est prévue en 2023.

Le Maroc, en pleine expansion sur la scène internationale, a été salué pour ses progrès significatifs en matière de cybersécurité. Cependant, le pays reste une cible privilégiée, classé deuxième en Afrique pour le nombre d’attaques contre les institutions financières en 2020 selon Interpol.

Le PDG d’INEOS Cyberforces a exprimé sa gratitude envers les ingénieurs marocains en cybersécurité, soulignant leur rôle essentiel dans la sécurité numérique du pays.

La journée s’est poursuivie avec l’intervention de M. Driss Benouna, directeur général délégué, en charge des Services Technologiques, de l’Organisation et de la qualité à CIH Bank, qui a souligné l’importance de la sensibilisation du public face aux cybermenaces. Il a partagé des exemples concrets d’attaques, mettant en lumière le rôle crucial de la sensibilisation, en particulier dans le secteur bancaire.

M. Kamel Bouleimen, Senior Director, Systems Engineering a pour sa part abordé la nécessité d’une stratégie de cybersécurité et de résilience, soulignant l’évolution des menaces sophistiquées, volumineuses et rapides. Il a appelé à une approche intégrée, mettant l’accent sur la convergence des réseaux, systèmes et sécurité.

La complexité du choix des technologies a été abordée dans une question à M. Youness Felahi, RSSI chez Eurafric, information Groupe Bank of Africa. Celui-ci a insisté sur l’importance de choisir des solutions en fonction des besoins réels, de tester les solutions par le biais de proof of concepts, de tenir compte de la conformité réglementaire et de s’appuyer sur des partenaires de confiance.

En réponse à une question sur la priorisation des efforts, M. Mohammed Halloum a souligné l’importance de la culture organisationnelle et a préconisé l’utilisation du cloud pour automatiser les processus. Il a également souligné la nécessité de rester pragmatique dans le choix des solutions, en se concentrant sur les problèmes spécifiques de chaque entreprise.

En clôture, Reda Bakkali a exprimé l’ambition de faire de cet événement annuel une tradition, favorisant le partage de connaissances, la réflexion et l’apprentissage mutuel dans le domaine de la cybersécurité au Maroc. La journée s’est conclue par des ateliers pratiques avec des partenaires technologiques présentant des solutions innovantes face aux menaces en constante évolution.

Asmaa Loudni

