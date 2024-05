Le site naturel d’Ouzoud vient d’accueillir la première édition du salon du tourisme de plein air en partenariat avec l’ONMT et organisé par le Conseil Régional du Tourisme de Beni Mellal Khenifra (CRT BK) présidé par M. Younes Laraqui.

Ce salon, tout premier du genre organisé au Maroc s’inscrit dans les directives de la nouvelle feuille de route du tourisme autour de la filière Nature, Trekking et Hiking, définissant le tourisme de montagne et les activités de plein air comme un axe de développement stratégie pour la région.

L’Outdoor Tourism Market connaît la participation d’organisateurs d’activités sportives et de plein air telles que la chasse, le kayak, le rafting, la randonnée, le cyclo tourisme ou encore la pêche no kill (pêche durable) et de coopératives de la région valorisant les produits du terroir.

« Parmi les visiteurs du salon, nous comptons les principales agences de voyage réceptives du Maroc ainsi qu’une délégation de Tours Opérateurs Européens particulièrement intéressés à la fois par la région de Beni Mellal Khenifra et par ce segment touristique qui connait aujourd’hui un succès grandissant », précise Imane Echifa, Directrice du Conseil Régional du Tourisme de la région.

Et de poursuivre que le Conseil Régional du Tourisme de Beni Mellal Khénifra ne ménage pas ses efforts pour la promotion touristique de la région tant auprès de la clientèle nationale que des voyageurs internationaux avec l’organisation de cet événement qui vient s’ajouter au championnat de parachutisme organisé en février 2023 et au salon de la chasse et pêche durables organisé en mai 2023.

‘‘Ces actions, combinées à la nouvelle desserte aérienne de la ville de Beni Mellal Khenifra, auront des retombées économiques considérables pour la région, nous confirme Othmane Ibn Ghazala, agent de voyage et partenaire du Conseil Régional du Tourisme de Beni Mellal Khenifra dans l’organisation de cet événement’’, dit-on auprès du CRT Béni Mellal-Khénifra.

H.Z

Partagez cet article :